Michael Jackson sahte burun mu takıyordu? Yeniden gündemde

‘Pop müziğin kralı’ olarak bilinen ve 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu yüzünde büyük değişiklikler yapmıştı. 51 yaşında hayatını kaybeden Afro-Amerikalı şarkıcının estetikler sonucu bozulan burnunu gizlemek için sahte burun kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi.

The Mirror gazetesinin, Jackson'ın morgda çekilen cenaze fotoğraflarını inceleyen görevlilere dayandırdığı haberine göre, ünlü yıldızın burnu fazlasıyla deforme olmuştu.

Hatta Jackson'ın cansız bedenini gören tanıklara göre de protezi çıkarılmış burnun son hali ‘korkunç’tu. Rolling Stone dergisine konuşan bir tanık, “Normalde hasarlı burnuna taktığı protez cesette yoktu, küçük bir karanlık deliği çevreleyen kıkırdak parçaları ortaya çıkmıştı. Jackson'ın yıllardır bu kadar acı verici bir şekilde yenilediği ve gizlediği yüzü şimdi sert ışıkların altında gizlenmemiş şekilde açıktaydı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Jackson yıllarca sadece iki rinoplasti operasyonu yaptırdığını söylemiş, başka ameliyat iddialarını reddetmişti. Kabul ettiği burun ameliyatlarından birincisinin 1979’da dans ederken düşüp burnunu kırması neticesinde yapıldığını iddia ediyordu. Ameliyat sonucundan memnun olan yıldız, incelen burnunu ilk olarak Off The Wall albümünün kapağında gösterdi ve 1981’de ikinci bir ameliyat geçirdi.