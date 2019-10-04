Microsoft, Apple’a tokat gibi cevap veriyor

- nesil Intel ve AMD Ryzen işlemcilerden beslenen Surface Laptop 3 ailesi, 1 saat içerisinde yüzde 80 batarya dolumu gerçekleştirerek rakibine adeta göz dağı veriyor. 3:2 ekran ordanı ve 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Surface Laptop 3‘ün özelliklerine gelin hep birlikte göz atalım.
Surface Laptop 3 modellerinin özelliklerine geçmeden önce 13,5 inçlik modelin 999 dolar ve 15 inçlik modelin ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlar ile Amerika’da satışa sunulacağını belirtelim.
Microsoft Surface Laptop 3 13,5 inç özellikleri
- 13,5 inç 3:2 oranlı 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran
- Iris Plus 950 ekran kartı
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- Nesil Intel Core i5-1035G7 / i7-1065G7 işlemci
- 8GB / 16GB 3733MHz LPDDR4X RAM
- 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama
- Windows 10 işletim sistemi
- 720p f / 2.0 HD ön kamera
- 3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör
- Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası
- Boyutlar: 308 x 223 x 14,51 mm
- Ağırlık: 1,31 kg (Mat Siyah ve Kumtaşı) / 1.25g (Platin ve Kobalt Mavisi)
- Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası
- 11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)
Microsoft Surface Laptop 3 15 inç özellikleri
- 15 inç 3:2 oranlı 2496 x 1664 piksel piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran
- AMD Ryzen 5 3580U Radeon Vega 9 grafik birimli işlemci / AMD Ryzen 7 3780U Radeon RX Vega grafik birimli işlemci
- 8 GB / 16 GB / 32 GB 2400 MHz DDR4 RAM
- 128 GB / 256 GB / 512 GB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama
- Windows 10 işletim sistemi
- 720p f / 2.0 HD ön kamera
- 3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör
- Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası
- Boyutlar: 339.5x 244 x 14.69mm Ağırlık: 1.54 kg
- Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası
- 11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)
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