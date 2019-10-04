Microsoft, Apple’a tokat gibi cevap veriyor

nesil Intel ve AMD Ryzen işlemcilerden beslenen Surface Laptop 3 ailesi, 1 saat içerisinde yüzde 80 batarya dolumu gerçekleştirerek rakibine adeta göz dağı veriyor. 3:2 ekran ordanı ve 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Surface Laptop 3‘ün özelliklerine gelin hep birlikte göz atalım.

Surface Laptop 3 modellerinin özelliklerine geçmeden önce 13,5 inçlik modelin 999 dolar ve 15 inçlik modelin ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlar ile Amerika’da satışa sunulacağını belirtelim.

Microsoft Surface Laptop 3 13,5 inç özellikleri



13,5 inç 3:2 oranlı 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran

Iris Plus 950 ekran kartı

Nesil Intel Core i5-1035G7 / i7-1065G7 işlemci

8GB / 16GB 3733MHz LPDDR4X RAM

128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama

Windows 10 işletim sistemi

720p f / 2.0 HD ön kamera

3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör

Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası

Boyutlar: 308 x 223 x 14,51 mm

Ağırlık: 1,31 kg (Mat Siyah ve Kumtaşı) / 1.25g (Platin ve Kobalt Mavisi)

Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası

11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)

Microsoft Surface Laptop 3 15 inç özellikleri



15 inç 3:2 oranlı 2496 x 1664 piksel piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran

AMD Ryzen 5 3580U Radeon Vega 9 grafik birimli işlemci / AMD Ryzen 7 3780U Radeon RX Vega grafik birimli işlemci

8 GB / 16 GB / 32 GB 2400 MHz DDR4 RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama

Windows 10 işletim sistemi

720p f / 2.0 HD ön kamera

3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör

Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası

Boyutlar: 339.5x 244 x 14.69mm Ağırlık: 1.54 kg

Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası

11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)

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