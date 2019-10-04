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Microsoft, Apple’a tokat gibi cevap veriyor

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TEKNOLOJİ  | 04.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

Microsoft, düzenlemiş olduğu etkinlikte direkt olarak Apple’ın MacBook Air modelini hedef alan Surface Laptop 3 modellerini tanıttı. 13,5 ve 15 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelen Surface Laptop 3, uzun yıllardır MacBook dışında PC kullanmayan beni bile heyecanlandırmayı başardı.

Microsoft, Apple’a tokat gibi cevap veriyor
  1. nesil Intel ve AMD Ryzen işlemcilerden beslenen Surface Laptop 3 ailesi, 1 saat içerisinde yüzde 80 batarya dolumu gerçekleştirerek rakibine adeta göz dağı veriyor. 3:2 ekran ordanı ve 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Surface Laptop 3‘ün özelliklerine gelin hep birlikte göz atalım.

Surface Laptop 3 modellerinin özelliklerine geçmeden önce 13,5 inçlik modelin 999 dolar ve 15 inçlik modelin ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlar ile Amerika’da satışa sunulacağını belirtelim.

Microsoft Surface Laptop 3 13,5 inç özellikleri

  • 13,5 inç 3:2 oranlı 2256 x 1504 piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran
  • Iris Plus 950 ekran kartı
    1. Nesil Intel Core i5-1035G7 / i7-1065G7 işlemci
  • 8GB / 16GB 3733MHz LPDDR4X RAM
  • 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama
  • Windows 10 işletim sistemi
  • 720p f / 2.0 HD ön kamera
  • 3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör
  • Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası
  • Boyutlar: 308 x 223 x 14,51 mm
  • Ağırlık: 1,31 kg (Mat Siyah ve Kumtaşı) / 1.25g (Platin ve Kobalt Mavisi)
  • Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası
  • 11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)

Microsoft Surface Laptop 3 15 inç özellikleri

  • 15 inç 3:2 oranlı 2496 x 1664 piksel piksel çözünürlüklü PixelSense 10 dokunmatik ekran
  • AMD Ryzen 5 3580U Radeon Vega 9 grafik birimli işlemci / AMD Ryzen 7 3780U Radeon RX Vega grafik birimli işlemci
  • 8 GB / 16 GB / 32 GB 2400 MHz DDR4 RAM
  • 128 GB / 256 GB / 512 GB SSD, Çıkarılabilir M.2 NVME SSD depolama
  • Windows 10 işletim sistemi
  • 720p f / 2.0 HD ön kamera
  • 3.5mm kulaklık jakı, çift stüdyo mikrofon, Dolby Audio Premium özellikli Omnisonic hoparlör
  • Ortam ışığı sensörü, Windows Hello Face oturum açma özellikli Enterprise sınıfı koruma için TPM yongası
  • Boyutlar: 339.5x 244 x 14.69mm Ağırlık: 1.54 kg
  • Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, 1 x USB-C, 1 x USB-A bağlantı noktası
  • 11,5 saate kadar pil ömrü (yaklaşık bir saatte% 80 hızlı şarj)

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Anahtar Kelimeler:
microsoft Apple MacBook

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