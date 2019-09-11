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Microsoft’dan lise müzikalinden hallice ofis parodisi

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Microsoft’un ana kampüsündeki stajyer çalışanlar işsizlikten o kadar bunaldılar ki, sonunda bir Microsoft müzikali yaparak dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar.

Microsoft’dan lise müzikalinden hallice ofis parodisi

Microsoft’un reklam filmi olarak da kullandığı, müzikal Microsoft’un başarıları kadar başarısızlıklarını da anlatarak, izleyenleri gülümsetebiliyor.

Müzikalde 150 stajyerin full time olarak çalıştığı dikkat çekiyor. Bunlardan bazılarının profesyonel seviyede dans figürleri de sergilemesinden, bazılarının reklam çekimi için kiralanmış dansçılar olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Microsoft, videoda oynayanların stajyer çalışanları olduğunu ve boş zamanlarında bu projeyi geliştirdiklerini vurguluyor. Müzikalin ise Microsoft’un resmi YouTube kanalında değil, “You Can, You Should, You Will” isimli yeni bir kanalda yayına girdiği dikkat çekiyor. kanalın açıklamasında ise Microsoft stajyerlerinin boş zamanlarında geliştirdikleri bu müzikale özel bir kanal olduğu vurgulanıyor. Ancak bu kanalın zamanla Microsoft için stajyerlerle geliştirilen diğer projelere de ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz!

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microsoft youtube

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