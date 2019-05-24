Microsoft Huawei siparişlerini askıya aldı

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei’i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantılarını kesmeyi amaçlıyor.
Haberde, Microsoft’un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.
KAYNAK:DHA
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