Microsoft, merakla beklenilen E3 2019 takvimini sonunda açıkladı

Elbette E3 2019’da gözler Microsoft ve Nintendo üzerinde olacak. Çünkü Sony daha önce E3’e katılmayacağını net bir dille ifade etmişti.

Gözlerin Microsoft ve Nintendo üzerinde olmasının temel nedeni ise iki firmanın da yeni konsollar üzerinde çalışıyor olması. Malum, uzun bir süredir Nintendo’nun 2 yeni Switch modeli tanıtacağı konuşuluyor. Dolayısıyla bu yeni Switch modellerinin E3 2019’da tanıtılacağına dair kuvvetli söylentiler mevcut.

Microsoft cephesinde ise yeni nesil Xbox konsolunun çalışmaları devam ediyor. Genel kanı Microsoft’un yeni konsolunu duyurmaya hazır olmadığı yönünde. Fakat bu nesilde Sony’nin hayli gerisinde kalan Microsoft, sürpriz bir hamleyle yeni nesil konsolunu E3’te oyun severlerin beğenisine sunabilir. Fakat tekrardan belirtmek gerekiyor. Bu hayli düşük bir ihtimal.

Oyun ve konsol sektörünün önde gelen ismi, E3 konferansını 9 Haziran’da düzenleyecek. Inside Xbox etkinliği ise 11 Haziran’da gerçekleşecek.

Eğer Microsoft beklenildiği gibi yeni nesil konsolunu tanıtır ve bu konsolu PlayStation 5’ten önce satışa sunarsa, Sony’e karşı önemli bir hamle gerçekleştirmiş olur.

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