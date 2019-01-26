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Microsoft Office uygulamaları Mac App Store’da!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Microsoft Office uygulamaları macOS platformunda artık Mac App Store üzerinden yüklenebiliyor. Yeni simgeleri ile Microsoft Office uygulamalarını ücretsiz olarak Mac App Store’dan indirebilirsiniz.

Microsoft Office uygulamaları Mac App Store’da!

Apple ile Microsoft arasındaki ortaklık bugün yeni bir boyuta taşındı. Bildiğiniz gibi Microsoft, Office uygulamalarını Windows’un yanında Android, iOS ve macOS platformları için de geliştirmişti. Ancak macOS için Office uygulamaları Microsoft’un yükleyicisi aracılığı ile kurulabiliyordu.

Bugün ise Office uygulamaları resmi olarak Mac App Store’undaki yerini aldı. Mac için Office 365 uygulamaları macOS’taki Dark Mode ve Süreklilik Kamerasının yanı sıra MacBook Pro Touch Bar ve Trackpad gibi özellikleri destekliyor.

Apple’ın Pazarlama Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “Microsoft Office 365’i macOS Mojave’daki yeni Mac App Store’da görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Phil Schiller sözlerine; “Apple ve Microsoft, Mac kullanıcılarına en başından beri Office üretkenliği sağlamak için birlikte çalıştı. App Store’daki Office 365 ile artık Mac, iPad ve iPhone için Office 365’in en son ve en iyi sürümünü edinmek hiç olmadığı kadar kolay.” şeklinde devam etti.

Office 365 uygulamaları arasında; Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint ve OneDrive‘ın yer aldığını belirtelim. Bu uygulamalar Mac App Store’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak uygulamaları kullanmak için Office 365 üyeliğinizin olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
microsoft office

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