Microsoft Switch’i kopyalayacak mı?

Malum, artık bu neslin sonuna geldik diyebiliriz. Eğer büyük bir aksilik olmazsa yeni nesil konsolların önümüzdeki yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Sony yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile ilgili bazı detayları şimdiden açıkladı. Hali hazırda yeni PlayStation konsolunun VR ve hız odaklı olduğu biliniyor.

Lakin yeni Microsoft konsoluna dair pek bir bilgiye sahip değiliz. Hali hazırda önümüzdeki yıl sonunda çıkacak olan yeni Xbox konsolu tüm gizemini korumakta. En azından geçtiğimiz güne kadar böyleydi. Zira geçtiğimiz gün sızdırılan yeni patent görselleri, önümüzdeki yıl çıkacak olan Xbox’ın kontrolcüsü hakkında bilgi veriyor. Dilerseniz bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Patent görselinde de net bir şekilde görüldüğü üzere Microsoft, Nintendo Switch’te yer alan joy-con kontrolcüsüne hayli benzeyen yeni bir kontrolcü üzerinde çalışıyor. Kontrolcüler birbirinden bağımsız olarak kullanılabildikleri gibi, bir bütün haline gelip normal bir kontrolcü olarak da kullanılabiliyorlar.

Bazı mecralar bu kontrolcülerin akıllı telefonlar üzerinde de kullanılabileceğini belirtmiş. Fakat bu hususta kesin bir bilgi bulunmuyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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