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Microsoft tuşu yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Microsoft şirketi tarafından geliştirilen ve Microsoft Office programlarına ulaşımı kolaylaştıran bu tuş ile ilgili bazı ilginç detaylar da bulunuyor. İşte haberimizle ilgili tüm detaylar.

Microsoft tuşu yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor

Bilgisayar klavyelerinin tamamında, boşluk tuşunun hemen yanında aslında ne işe yaradığı pek bilinmeyen bir tuş bulunuyor. Bu tuşa bastığınızda, sizlere sağ üst menü gösteriliyor. Bu menünün esas olarak çok bir işlevi bulunmuyor. Microsoft bu tuşun klavyede gereksiz bir yer kaplamasını istemiyor.

Şirket tarafından yeni klavyelerde kullanılacak Microsoft tuşu, Office programlarını açan bir kısayol olacak. Microsoft’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı klavye tasarımında, Office kısayolu oluşturacak bir tuş zaten bulunuyordu. Bu tuş, klavyeye fazladan eklenecekti. Ancak boşluk tuşunun yanındaki sağ üst menü tuşu, gereksiz görülmeye başlandı ve karar değiştirildi.

Kimileri şirketin ekleyeceği bu tuşu gereksiz görmesine rağmen, bazıları da önemli buluyor. Daha çok okul ve iş nedeniyle kullanılan Microsoft Office programları, diğer birçok insanın pek ihtiyaç duymadığı uygulamalar arasında yer alıyor.

Microsoft yakın bir zamanda, office tuşu için müşterilerinin görüşlerini alan bir forum oluşturmuştu. Kullanıcılar burada şirkete çeşitli ödevlerde ve isteklerde bulunabiliyor. Microsoft tüm bu görüş ve önerilerden sonra son kararını verecek. Sizce de klavyelere eklenecek bu yeni tuş gerçekten gerekli mi?

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Anahtar Kelimeler:
microsoft Microsoft Office

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