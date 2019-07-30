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Microsoft’un sesli asistanı Cortana Xbox One’a veda edebilir

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Microsoft’un bu nesilde tam anlamıyla çuvalladığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Bir önceki nesilde ezeli rakibi Sony ile başbaş bir mücadele veren Microsoft, bu nesilde ise yaptığı pazarlama hataları yüzünden PS4’ün yarısı kadar konsol satabildi.

Microsoft’un sesli asistanı Cortana Xbox One’a veda edebilir

ABD merkezli teknoloji devinin yaptığı en büyük hatalardan birisi de oyun severleri Kinect almaya zorlamak olmuştu.
Hatırlanacağı üzere ilk etapta satışa sunulan Xbox One modelleri Kinect 2.0 ile beraber satılıyordu. Bu da haliyle konsolun fiyatını arttırıyordu. Microsoft bu hatasından sonradan dönse de bazı şeyler için ciddi anlamda geç kalınmıştı.

Microsoft’un puan kaybettiği bir diğer unsur da Xbox One ara yüzü olmuştu. Bu ara yüzün oyuncular tarafından düzenlenemiyor oluşu ve bazı uygulamaların kullanılmadığı halde ara yüzde RAM kasması kullanıcıları rahatsız ediyordu.
Bu gereksiz uygulamalardan birisi de Cortana’ydı. Microsoft’un Kinect ile uyumlu çalışması için ara yüzde mevcut olan Cortana yeni gelen güncelleme ile artık olmayacak. Önümüzdeki günlerde Xbox One için yayınlanacak olan güncelleme, ara yüze önemli artılar getirecek. Bu artılardan birisi de Microsoft’un gereksiz, dijital sesli asistanının ara yüzden silinmesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cortana xbox one microsoft

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