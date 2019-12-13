Mynet Trend

Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ortaya çıktı!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Microsoft, The Game Awards 2019 etkinliğinde merakla beklenen yeni konsolunu açığa çıkardı. Xbox Series X adıyla ortaya çıkan yeni konsol epey dikkat çekici.

Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ortaya çıktı!

Project Scarlett olarak bildiğimiz yeni konsolun adı Xbox Series X olarak resmiyet kazanmış durumda. Microsoft'un şimdiye dek geliştirdiği en güçlü konsol olan Series X, gerçek zamanlı ışın izleme ve üçüncü nesil Ryzen CPU ile Navi GPU teknolojilerine sahip olacak. Yeni konsolda ayrıca eskiye dönük tam uyumluluk özelliği de bulunacak.

Konsol, 4K çözünürlükte 60fps görüntüler sunabilecek. Microsoft, 8K çözünürlük ve 120fps'nin de destekleneceğini söyledi.
Tasarım açısından da önemli bir yenilik getiren yeni konsol modeli, tıpkı bir PC kasası gibi dikey olarak kullanılabilecek.

10 Aralık State of Play Sunumundan Öne Çıkanlar

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
The Escapists Epic Games Store'da ücretsiz!The Escapists Epic Games Store'da ücretsiz!
Fortnite v11.30 güncellemesiyle bölünmüş ekran özelliğine kavuşuyor!Fortnite v11.30 güncellemesiyle bölünmüş ekran özelliğine kavuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
microsoft the game awards 2019 xbox series x

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

Rakamlar alarm veriyor! Dün itibarıyla yüzde 34,81

Rakamlar alarm veriyor! Dün itibarıyla yüzde 34,81

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Diyanet'ten 81 ile genelge! Yasaklandı

Diyanet'ten 81 ile genelge! Yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
oyun artik cep telefonundan oynaniyor kimse bunlara para vermez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Yeni yılın arifesinde hayli sade bir takvim oyun severleri bekliyor

İşte bu hafta çıkacak oyunlar!

Redmi K30 5G, 12GB RAM ile ortaya çıktı

İşte Redmi K30 5G'nin özellikleri

ZTE şimdi de Axon 10s Pro için kolları sıvadı

ZTE yeni modeli için kolları sıvadı

Yeni Pokemon oyunu rekorla başladı

Yeni Pokemon oyunu rekorla başladı

Apple’ı sollayarak birinci sıraya oturdu

Apple’ı sollayarak birinci sıraya oturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.