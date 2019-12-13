Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ortaya çıktı!

Project Scarlett olarak bildiğimiz yeni konsolun adı Xbox Series X olarak resmiyet kazanmış durumda. Microsoft'un şimdiye dek geliştirdiği en güçlü konsol olan Series X, gerçek zamanlı ışın izleme ve üçüncü nesil Ryzen CPU ile Navi GPU teknolojilerine sahip olacak. Yeni konsolda ayrıca eskiye dönük tam uyumluluk özelliği de bulunacak.

Konsol, 4K çözünürlükte 60fps görüntüler sunabilecek. Microsoft, 8K çözünürlük ve 120fps'nin de destekleneceğini söyledi.

Tasarım açısından da önemli bir yenilik getiren yeni konsol modeli, tıpkı bir PC kasası gibi dikey olarak kullanılabilecek.

10 Aralık State of Play Sunumundan Öne Çıkanlar



