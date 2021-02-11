MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mide ameliyatı olan Danla Bilic: Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim

Mide ameliyatı olan Danla Bilic: Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim

11.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mide ameliyatı olan Danla Bilic: Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim

Youtuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Çok para kazanmadığını açıklayan Bilic estetikleriyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım" diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi.

Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz" dedi.

Yemek yemeği çok sevdiği söyleyen Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.

2969338_e6cefb6c6c3afae2394d65d74d6aa7e0_640x640

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

2969338_64923051a2934af5397fe14bc597da44_640x640
Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
'Kapsız iç çamaşırı giymiştim''Kapsız iç çamaşırı giymiştim'
29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Zincir marketler sigara ve elektronik eşya satamayacak

Zincir marketler sigara ve elektronik eşya satamayacak

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Diğer Haberler

Songül Karlı'dan bomba sözler! 'Kapsız iç çamaşır vardı'

'Kapsız iç çamaşırı giymiştim'

Meryem Uzerli'nin sevgilisi kimdir? Kucakta pozu olay oldu

İşte sakladığı sevgilisi! Bomba poz

Müge Anlı canlı yayınında yine olay var! Üstüne yürüdü o ise güldü

Üstüne yürüdü, zor tuttular! İnanılmaz anlar

Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesine ceza geldi! Selen Görgüzel Alkan isyan etti

RTÜK'e o isim isyan etti! 'Ensest ilişkiler...'

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nur İncegül hayatını kaybetti

Usta oyuncudan kötü haber geldi

Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu işten çıkarıldı! Hande Sarıoğlu kimdir?

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.