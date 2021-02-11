Mide ameliyatı olan Danla Bilic: Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim

Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım" diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi.

Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz" dedi.

Yemek yemeği çok sevdiği söyleyen Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.



Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum" ifadelerini kullandı.



