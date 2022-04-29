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  4. Mide ameliyatıyla 50 kilo vermişti! Hacı Sabancı düğünü için sporu bırakmıyor

Mide ameliyatıyla 50 kilo vermişti! Hacı Sabancı düğünü için sporu bırakmıyor

29.04.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

128 kiloyken mide küçülttürme ameliyatı olup 50 kilo veren Hacı Sabancı ertelenen düğünü için formunu koruyor. 2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı 25 Haziran'da Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünleri için spora aksatmıyor.

Mide ameliyatıyla 50 kilo vermişti! Hacı Sabancı düğünü için sporu bırakmıyor

Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı sessiz sedasız bir şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti. 28 yaşındaki Nazlı Kayı ise eşi Hacı Sabancı ile nikah sırasında çekilen fotoğraflarını "With my husband" (Kocamla) sözleriyle paylaşmıştı.

Rötarlı düğün 25 Haziran’da, Çırağan Sarayı’nda olacak. 2017’de tartıda 128 kiloyu görünce mide küçültme ameliyatı olup 50 kilo veren, formunu sporla korumaya çalışan iş insanı Hacı Sabancı şu günlerde hızlandı.

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Kendini antrenör Gökçen Arıkan’a emanet eden Sabancı geçtiğimiz gün 200 tane şınav, 500 mekik çekti. Yetinmeyip üzerine 30 dakika da plank yaptı.

Ekran Alıntısı

Nazlı Sabancı da bugünlerde karın, omuz ve bacak kaslarına yönelik haftanın dört günü çalışmalar yapıyor. Çift düğünleri için sporu aksatmıyor.

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Hacı Sabancı
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