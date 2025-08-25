Mide bulandıran olay: ABD'nin ünlü fast food zincirinden sipariş verdiği yemekten insan parmağı çıktı!

ABD’de 2005 yılında yaşanan ilginç olayda, fast food zinciri Wendy’s restoranında bir müşterinin chili yemeğinde insan parmağı bulduğunu iddia etmesiyle ülke gündemine oturdu. Kaliforniya’da yaşanan olayda, Anna Ayala isimli kadın, Wendy’s’te yediği chili içerisinde bir insan parmağı bulduğunu söylemesi üzerine tüm ülke bu olayı konuştu.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anna Ayala, basına yaptığı açıklamada chili yerken ağzına sert bir şey geldiğini ve bunun bir insan parmağı olduğunu fark ettiğini söyledi. Olayın ardından restoran müşterileri büyük panik yaşarken, Wendy’s yetkilileri restoran çalışanlarının hiçbirinin parmak kaybı yaşamadığını duyurdu. Bu açıklama üzerine polis ve adli tıp ekipleri devreye girdi.

100 DOLARA SATIN ALMIŞLAR

Adli incelemelerde, parmağın pişirme yöntemlerine uymadığı, yani chili’de pişirilmediği anlaşıldı. Ayrıca Anna’nın parmağı yediğine dair bir iz bulunmadı. Yapılan soruşturmada olayın tamamen kurmaca olduğu anlaşıldı. Parmak, Anna’nın kocası Jamie Placencia tarafından bir iş kazasında parmağını kaybeden bir kişiden 100 dolara satın alınmıştı.

DOLANDIRICILIK YAPMAK İSTEMİŞLER

Jamie parmağı Anna’ya vererek Wendy’s restoranına karşı tazminat davası açmayı planladı. Çift, olayı gizli tutması için parmağın gerçek sahibine 250 bin dolar teklif etti. Ancak plan başarısız oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından çift hakkında dolandırıcılık ve sahte sigorta talebinde bulunma suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASIYLA SONUÇLANDI

Mahkeme sürecinin ardından Anna Ayala 9 yıl, eşi Jamie Placencia ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.