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Mide nasıl yazılır? Mide mi miğde mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

26.05.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden gelmiş, zaman içinde aldığı eklerle ya da söyleniş biçimleriyle değişim ve dönüşüm geçirerek Türkçeleşmiş kelimelerde çoğu zaman yazım hatasına düşülür. Son derece zengin bir kelime dağarcığı bulunan dilimizde bu sebeple yazım yanlışına düşülen kelimelerden biri de mide, miyde, miğde gibi farklı şekillerde yazılarak hata yapılan kelimedir.

İsim türündeki mide TDK’ye (Türk Dil Kurumu göre birden fazla alanda kullanılan ve üç farklı tanımı bulunan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna ait olan resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki bu tanımlara göre mide kelimesi mecaz anlamda yemek yeme isteği, karın bölgesi ya da karın anlamlarına geldiği gibi anatomide farklı bir anlama sahiptir.

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Mide nasıl yazılır?

Mide kelimesi bilimsel olarak omurgalı canlılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında yer alan yiyeceklerin sindirime hazır hâle getirildiği, omurgasız olan canlılarda ise sindirim kanalının bu bölgeye karşılık gelen parçası olarak tanımlanır. Bu kelimenin yazımında sıklıkla hataya düşülür. Yazım hatası yaşanmasının bir nedeni de mide kelimesinin Arapçadan Türkçeye yerleşmiş bir kelime olmasıdır. Arapçada mi’de olarak kullanılan bu kelime Türkçede mide olarak okunur ve mide olarak yazılır.

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Mide mi miğde mi?

Mide yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Bazı kişiler bu kelimeyi miğde, miyde şeklinde yazarak yazım yanlışı yapabilirler. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı mide şeklinde olmalıdır. Bu kelime farklı kelimeler ile bir araya gelerek başka anlamlara karşılık gelen yeni türde kelimeler de üretebilir. Ayrıca atasözlerinde ve deyimlerde de kullanılan bir kelimedir. Midesi geniş olmak, midesi ağzına gelmek, midesine oturmak, midesi ezilmek, midesi kazınmak gibi kullanımlar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Mide doğru yazılışı ile bu kelimenin hem asıl hem de mecaz anlamları ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Hayatımda bu kadar midesi geniş insan görmedim.
  • Midem ağrıdığı için doktora gittim ama ciddi bir şey yokmuş.
  • Son konuşulanlar midemi bulandırdı.
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Mide‎ nasıl yazılır

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