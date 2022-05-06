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Mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesine iyi gelen doğal şifalı besinlerle evde tedavi yöntemi

06.05.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide üşütmesi sıklıkla yaşanan bir sağlık sorunudur. Mide üşütmesi sonrasında mide bulantısı başladığından ne iyi geldiğini öğrenip tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir. Mide üşütmesine iyi gelen yöntemler arasında sarımsak, limon, zencefil gibi şifalı besinler de bulunur. Ancak bebekler ve hamileler için farklı çözümlere yönelmek gerekebilir. Mide üşütmesine iyi gelen ve evde uygulanabilecek yöntemler...

Mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesine iyi gelen doğal şifalı besinlerle evde tedavi yöntemi

Mide üşütmesi pek çok sebepten meydana gelebilir. Özellikle kimi yiyeceklerin fazla tüketilmesi en çok da mideyi yoracak. Çok fazla soğuk gıdalar tüketilmesi de mide üşütmesine neden olabilmekte. Peki, mide üşütmesine ne iyi gelir, evde tedavi mümkün müdür?

Yanlış beslenmeden doğan mide üşütmesini, doğru beslenerek kırmak gerekmektedir. Bu nedenle mide üşütmesi yaşayan kişilerin kesinlikle yediklerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mide üşütmesi kimi durumlarda kusmaya da yol açabilmektedir. Bu yüzden zaten rahatsız olan mideyi, yanlış beslenerek çok yormamak, aynı şekilde hiç beslenmeyerek de boş bırakmamak gerekir. Kimi zaman mide üşütmesi tarihi geçmiş gıdaların tüketilmesiyle de meydana gelebilmektedir. Kimi insanlara da laktoz zararlı gelmektedir ve laktozun vücuda alımı sonucunda mide üşütmesi görülebilmektedir.

Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Mide üşütmesine iyi gelen yöntemler arasında doğal sağlıklı besinler de bulunur. Bu besinler sayesinde kişiler yaşadıkları sağlık sorunlarından kısa süre içinde kurtulabilir. Nane limon çayından keten tohumuna, sarımsaktan yoğurda mide üşütmesine iyi gelen o besinler:

  • Sarımsak

Sarımsak, her derde deva bir besin olarak görülmektedir. Benzer şekilde sarımsak birtakım virüsler ya da bakteriler sebebiyle ortaya çıkan mide üşütmelerinde oldukça faydalı olmaktadır.

Bu sebeple mide üşütmesi durumlarında sarımsak tüketmek oldukça yararlı olacaktır. Ancak kesinlikle aşırıya kaçıp mideyi zorlamamak gerekmektedir.

  • Bal

Bal da mide üşütmesine iyi gelen bir diğer yiyecektir. Balı da mide üşütmesi halinde aşırıya kaçmadan ve yeterli miktarda tüketebilirsiniz. Dilerseniz balı, içeceğiniz bitki çayının içerisine ilave ederek de tüketebilirsiniz. Bu şekilde mideniz daha az rahatsız olacaktır.

  • Zencefil

Zencefil çok fazla tercih edilen bir besin olmasa da mide üşütmesine iyi gelen bir yiyecektir. Zencefile insanlar keskin ve biraz buruk tadı sebebiyle tereddütlü yaklaşmaktadırlar. Oysa zencefil oldukça yararlı bir besindir.

Bu sebeple mide üşütmesi durumlarında az miktarda zencefili isterseniz çiğ ve sade olarak isterseniz de tozunu bitki çaylarına, salatalarınıza ya da yemeklerinize ilave ederek tüketebilirsiniz.

  • Tavuk çorbası

Genelde mide üşütmesi yaşayan kişiler aşırı mide bulantısı sebebiyle pek bir şeyler yemek istemezler. Oysa vücuda gıda girmeyi çok önemlidir. Bu durumda hem tadı çok ağır olmayan hem de oldukça faydalı olan tavuk çorbası gönül rahatlığıyla tüketebilmektedir. Çünkü tavuk çorbası da oldukça hafif ve sağlıklı hali ile mide üşütmesine iyi gelen bir yiyecektir.

  • Kırmızı soğan

Soğan her daim en faydalı bulduğumuz ve doğal antibiyotik olarak nitelendirdiğimiz yiyeceklerden bir tanesidir. Özellikle kırmızı soğan mide üşütmesine çok iyi gelmektedir. Bu sebeple midenizi yoracak kadar fazla olmamak kaydı ile mide üşütmesi problemi yaşadığınız zaman kırmızı soğan tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

  • Keten tohumu

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Keten tohumu başlı başına bir şifa kaynağıdır. Keten tohumunu mide üşütmesi problemi yaşadığınız dönemde muhakkak tercih etmelisiniz. Ancak bu noktada da keten tohumunun aşırı tüketilmemesi gerekmektedir. Özellikle mide üşütmesi yaşayan kişiler kimi gıdaların fazla tüketilmesiyle bu problemi biraz daha fazla yaşayabilmekte ve iyileşmeyi geciktirebilmektedirler.

Bu yüzden keten tohumu da vücudun ihtiyacı olduğu miktarda tüketilmelidir. Bu tüketim şekliyle keten tohumu mide üşütmesi problemine oldukça iyi gelebilecek bir yiyecektir.

  • Yoğurt

Yoğurt başlı başına faydalı bir yiyecektir zaten. Mide üşütmesinin devamında mide bulantısını getirdiği durumlarda yoğurt tüketmek mideye oldukça iyi gelecek bir hareket olacaktır. Ancak bu yoğurdu tüketirken kesinlikle soğuk olmamasına özen gösterilmelidir.

Çünkü zaten soğuk gıdaların tüketimi yüzünden rahatsızlanmış ve mide üşütmesi geçiren bünyeye bir soğuk gıda daha oldukça zarar verebilecek ve iyileşmeyi fazlaca geciktirebilecektir. Bu sebeple oda sıcaklığında kısa süre beklemiş yoğurdu tüketmek mide üşütmesine oldukça iyi gelecektir.

  • Nane limon çayı

Çocukluğumuzda zaman zaman anlam veremediğimiz mide bulantıları yaşardık. Annemize bu durumu söylediğimizde hemen teşhisi koyar ve "mideni üşütmüşsün sen" derdi. Ardından da tadı çok da lezzetli olmayan ama içmemizi önerdiği yeşil bir sıvı verirdi elimize. İşte o yeşil sıvı mide üşütmelerine en çok iyi gelen nane limon çayıdır.

Nane limon çayı mide üşütmesi problemlerinde ilk akla gelen çaredir. Özellikle mide bulantısının da beraberinde geldiği durumlarda nane limon çayı kısa sürede iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Birkaç gün üst üste tüketilen nane limon çayı mide üşütmesi problemini kısa sürede atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir Sorusuna İbrahim Saraçoğlu Tavsiyesi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerileri ise süpürge otu tohumu ve ebegümeci bitkisi. Aktarlarda bulabileceğiniz süpürge otu tohumu bir havanda dövülür ve bir miktar su ile içilir. Bu öğleden evvel açken uygulanmalıdır.

Öğleden sonraları da ebegümeci bitkisinin birkaç yaprağını bir bardak suda kaynatıp içilmelidir. Ebegümeci bitkisi kırlarda bahar aylarında yetişen bir ottur. Yemeği de yapılır.

Süpürge otu tohumu kürü ve ebegümeci kürü arasında birkaç saat zaman dili olmalıdır. Birkaç günde bu kürlerle ishal kesilecektir.

Bebeklerde Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Bebeğiniz ilk kez soğuk algınlığı, ateş veya mide üşütmesi yaşıyorsa endişelenmeniz normaldir. Ancak yaygın bebek hastalıklarının belirtilerini bilmek ve onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek, daha kolay nefes almanıza yardımcı olabilir. Bebeğinizi bu süreçte bol bol emzirmeye devam etmelisiniz. Ancak bebeğinizin belirtileri bir iki gün içinde azalmadıysa mutlaka çocuk doktoruna götürün. Doktor, çocuğunuzun herhangi bir komplikasyon olup olmadığını anlayacaktır.

Hamilelikte Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Gebelik dönemi oldukça hassas bir dönemdir. Bu nedenle hem beslenmeye hem de hasta olmamaya dikkat etmek gerekir. Hamilelikte mide üşütmesi yaygın olarak görülebilen bir rahatsızlıktır. Doktorunuzun kontrolünde bol sıvı tüketimi ve bunun yanında katı yiyeceklerin tüketilmesi, hastalığı iyileştirici sonuçlar doğurabilir. Yoğurt gibi probiyotik besinler de oldukça faydalıdır. Unutmayın, benzer hastalıklar pek çok kişinin başına gelebilir. Sağlıklı beslenmek ve soğuktan korunmak, bu hastalıklar için en büyük önlemdir.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zencefili bal ile karıştırın aç karnına bir çay kaşığı yeyin bak neler oluyor bütün mide ilaçlarını bir kenara itin
Sabah ac karna bir bardak isitilmis sut icine bir kasik bal miden tertemiz olur istah acar sindirimi kolaylastirir surekli yapilmasi tavsiye edilir

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