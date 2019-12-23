Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu

Emrullah-Yeşim Aydın çiftinin ilk çocukları olan İkra bebeğe, anne karnındayken gastroşizis (bağırsaklar ve midenin dışarıda olması) teşhisi konuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde gözlem altına alınan anne, hamileliğinin 34'üncü haftasında sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi.

Bu sırada bebeğin karın duvarı olmadığı için dışarıda bulunan mide ve bağırsakları, sıcak havlu yardımıyla bir süre korumaya alındı. Karın içi basıncının düzenlenmesinin ardından İkra bebeğin dışarıda olan organları, başarılı bir operasyonla içeri alınarak karın zarı dikildi.

Kızını kucağına alacağı günü bekliyor

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözlem altında bulunan kızını kucağına almayı bekleyen Yeşim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönem yaşadıklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kızının sağlık durumu düzeldiği için mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Benim de çocuğumun ameliyatı da gayet başarılı geçti. İyi olmasını bekliyoruz. Tek hayalim kızıma kavuşmak, her anne gibi çocuğumu kucağıma almak." ifadesini kullandı.