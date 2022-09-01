Midway filmi oyuncuları kimler? Midway filmi konusu nedir?

Yabancı sinema filmi Midway, Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Roland Emmerich üstlenirken senaryosunu da Wes Tooke kaleme aldı. Mindway Almanya, ABD ve Kanada yapımıdır. İşte, Midway filmi detayları...

MİDWAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi’ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

MİDWAY OYUNCULARI KİMLER?

Ed Skrein

Patrick Wilson

Luke Evans

Aaron Eckhart

Nick Jonas

Etsushi Toyokawa

Tadanobu Asano

Luke Kleintank

Jun Kunimura

Darren Criss

Keean Johnson

Mandy Moore

Dennis Quaid

Woody Harrelson

