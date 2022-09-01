Midway filmi oyuncuları kimler? Midway filmi konusu nedir?

Yabancı sinema filmi Midway, Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Roland Emmerich üstlenirken senaryosunu da Wes Tooke kaleme aldı. Mindway Almanya, ABD ve Kanada yapımıdır. İşte, Midway filmi detayları...
Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi’ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
Ed Skrein
Patrick Wilson
Luke Evans
Aaron Eckhart
Nick Jonas
Etsushi Toyokawa
Tadanobu Asano
Luke Kleintank
Jun Kunimura
Darren Criss
Keean Johnson
Mandy Moore
Dennis Quaid
Woody Harrelson
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