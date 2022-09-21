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Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı'nın 'darp' davasında karar

21.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki 'darp' davasında karar çıktı. Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını dikkate alarak Özer Hurmacı'yı "basit yaralama" suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Mihriban Hurmacı'nın ise beraatine karar verildi.

Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı'nın 'darp' davasında karar

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

"HAKARET" VE "TEHDİT" İDDİASI

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat 2022 akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.

Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "eşe karşı basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "eşe karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

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ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celsede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Dava hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerini, birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.

HER İKİ TARAF DA BERAAT TALEP ETTİ

Mihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Bu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi. Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatini, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

ÖZER HURMACI'YA PARA CEZASI

Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında "Basit yaralama" suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Özer Hurmacı'nın duruşmadaki davranışları ve ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanması geri bırakılmazken, "Tehdit" suçundan ise beraatine karar verildi.

MİHRİBAN HURMACI'YA ÜÇ SUÇTAN DA BERAAT

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından beraatine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özer Hurmacı
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