Mika Raun beğenilmeyince tarzını değiştirdi! Mini etekli pozuyla imajını paylaştı

Ünlü TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı olay hareketlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun, takipçi kitlesini de her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

TikTok fenomeni Mika Raun bir süre önce saçlarını sarı yaptırınca gündem olmuştu. Takipçileri ünlü fenomene "Hiç yakışmamış" yorumları yağdırmıştı.

Mika Raun en sonunda dayanamadı ve saç rengini koyulaştırdı. Yeni imajını mini etekli pozlarıyla duyuran Mika'nın görüntüsü bu sefer takipçilerinden tam not aldı.

Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını itiraf etmişti.





