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  4. Mika Raun beğenilmeyince tarzını değiştirdi! Mini etekli pozuyla imajını paylaştı

Mika Raun beğenilmeyince tarzını değiştirdi! Mini etekli pozuyla imajını paylaştı

02.06.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun saçlarını sarıyla boyatınca tepki almıştı. Bambaşka biri olan Mika Raun daha fazla dayanamadı ve saç rengini değiştirdi. Ünlü fenomenin mini etekli paylaşımı ise olay oldu.

Mika Raun beğenilmeyince tarzını değiştirdi! Mini etekli pozuyla imajını paylaştı

Ünlü TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı olay hareketlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun, takipçi kitlesini de her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

TikTok fenomeni Mika Raun bir süre önce saçlarını sarı yaptırınca gündem olmuştu. Takipçileri ünlü fenomene "Hiç yakışmamış" yorumları yağdırmıştı.

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Mika Raun en sonunda dayanamadı ve saç rengini koyulaştırdı. Yeni imajını mini etekli pozlarıyla duyuran Mika'nın görüntüsü bu sefer takipçilerinden tam not aldı.

Mika Raun imajını değiştirdi! &quot;Hiç yakışmamış&quot;Mika Raun imajını değiştirdi! "Hiç yakışmamış"

Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını itiraf etmişti.

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