Mika Raun kahvaltıcıya sütyensiz tarzıyla gitti! "Memelerimi gösteriyor adama..."

TikTok fenomeni Mika Can Raun paylaşımlarıyla gündem oluyor. Kazancını alışverişe ve estetik operasyonlara yatıran Mika Can son olarak göğüs ve kalça operasyonu oldu.

Operasyon sonrası dekolteli kıyafetler tercih etmeye başlayan Mika Raun anlattığı ve yaptığı şeylerle de zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak trend hırkalardan olan tek düğmeli cesur modeli tercih eden Mika Raun göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

"ÇOK GERİLDİM"

Kahvaltıcıya oldukça iddialı bir tarzla giden fenomen orada yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı. Bir kadının kendisine yanaşarak yanındaki adama kendisini gösterdiğini söyleyen Mika Raun "Memelerimi gösteriyor adama... O kadar gerildim ki bana bir şey yapacak diye" diyerek şaşkınlığını paylaştı.



