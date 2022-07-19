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TikTok fenomeni Mika Raun'un sözleri olay oldu! "Bir cinsel organ..."

19.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs ve kalçasını yaptıran TikTok fenomeni Mika Raun estetikli haliyle son dönemde gündem oluyor. İnanılmaz bir değişime imza atan Mika Raun son olarak ilginç sözler söyleyince yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde bikini altını her detayıyla paylaşan Raun "Bir pussy (cinsel organ) 200 bin TL" dedi.

TikTok fenomeni Mika Raun'un sözleri olay oldu! "Bir cinsel organ..."

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun, göğüs ve popo ameliyatı oldu. Mika Raun son halini paylaşarak "Kadın olmak bana yakışıyor" demişti. Ardından ise bikinili pozlarıyla dikkat çeken ve tepki alan görüntülere imza atan fenomen Mika yine olay oldu.

Mika Raun, erkek sevgilisinin yanında paylaştığı bir videoda son dönemde dikkat çeken ameliyatlarıyla ilgili konuşurken fiyat verdi.

Göğüs yaptırmıştı! Mika Raun bikinisiyle poz verdi... Göğüs yaptırmıştı! Mika Raun bikinisiyle poz verdi... "Sonuncu fotoğraf olmamış"

Mika Raun konuşmasında "Bir p...y (cinsel organ) 200 bin TL" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu ve fiyatı duyanlar "Bu kadar parayı nereden buldun?" yorumları yaptı.


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