TikTok fenomeni Mika Raun'un sözleri olay oldu! "Bir cinsel organ..."

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun, göğüs ve popo ameliyatı oldu. Mika Raun son halini paylaşarak "Kadın olmak bana yakışıyor" demişti. Ardından ise bikinili pozlarıyla dikkat çeken ve tepki alan görüntülere imza atan fenomen Mika yine olay oldu.

Mika Raun, erkek sevgilisinin yanında paylaştığı bir videoda son dönemde dikkat çeken ameliyatlarıyla ilgili konuşurken fiyat verdi.

Mika Raun konuşmasında "Bir p...y (cinsel organ) 200 bin TL" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu ve fiyatı duyanlar "Bu kadar parayı nereden buldun?" yorumları yaptı.



