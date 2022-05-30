Mika Raun'un taksiciyle yaptığı sohbet tepki çekti! "Ne yapayım aşko kendimi mi..."

TikTok platformunda ilginç konuşma ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, her yaptığı hareketle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mika Raun, paylaştığı videolarla ağızları açık bırakıyor.

Son olarak Kerimcan Durmaz ile olan görüntüleriyle şaşkına çeviren Mika'ya çok sayıda olumsuz yorum gelmişti. Mika, aynı zamanda Samet Laçina'nın göğsünü yalamıştı.

Ünlü fenomenin bu sefer takside yaptığı muhabbet olay oldu.

Taksici: "Videolarda daha eğlencelisin, normal hayatta sıkıcısın"

Mika Raun, "Ne yapayım aşko kendimi mi ..."



Bu muhabbet hayranları tarafından tepki ile karşılandı.



