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Mika Raun'un taksiciyle yaptığı sohbet tepki çekti! "Ne yapayım aşko kendimi mi..."

30.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Mika Raun gündemden olmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetiklerin ardından adeta bambaşka bir insana dönüşen TikTok fenomeni Mika Raun'un yayınladığı itiraf videosunda taksici ile yaptığı sohbeti paylaştı. Taksici Mika Can'a 'Normal hayatta sıkıcısın' deyince olanlar oldu...

Mika Raun'un taksiciyle yaptığı sohbet tepki çekti! "Ne yapayım aşko kendimi mi..."

TikTok platformunda ilginç konuşma ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, her yaptığı hareketle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mika Raun, paylaştığı videolarla ağızları açık bırakıyor.

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Son olarak Kerimcan Durmaz ile olan görüntüleriyle şaşkına çeviren Mika'ya çok sayıda olumsuz yorum gelmişti. Mika, aynı zamanda Samet Laçina'nın göğsünü yalamıştı.

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Ünlü fenomenin bu sefer takside yaptığı muhabbet olay oldu.

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Taksici: "Videolarda daha eğlencelisin, normal hayatta sıkıcısın"

Mika Raun, "Ne yapayım aşko kendimi mi ..."
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Bu muhabbet hayranları tarafından tepki ile karşılandı.


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