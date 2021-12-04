Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir kumpir tarifine mi ihtiyacınız var? İşte karşınızda mikrodalgada hızlı kumpir tarifi!

Önce patatesleri bir güzel yıkayıp kurulayın. Çamurlarının tamamen gitmiş olması çok önemli, buna dikkat etmekte yarar var. Tarifi normal patatesle de yapabilirsiniz fakat kumpirlik büyük boy patates çok daha iyi bir seçim olur. Böylece orijinal tadı yakalamış olursunuz.