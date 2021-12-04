Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir kumpir tarifine mi ihtiyacınız var? İşte karşınızda mikrodalgada hızlı kumpir tarifi!

Patatesin dahil olduğu her yemek çok seviliyor. Kumpir de bahsi geçen yemeklerden en fazla ilgi göreni. Bir anda canınız kumpir yemek istedi ama dışardan söylemek yerine kendiniz hazırlamak istiyorsunuz. O halde müjde! Mikrodalga fırınınız sayesinde kısa zaman içerisinde kendi kumpirinizi pişirebilirsiniz.
MALZEMELER
4 tane kumpirlik büyük boy patates
6 yemek kaşığı kadar Rus salatası
4 tane kornişon turşu
4 yemek kaşığı konserve mısır
Yarım yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Göz kararı mayonez, ketçap ve acı sos
YAPILIŞI
Önce patatesleri bir güzel yıkayıp kurulayın. Çamurlarının tamamen gitmiş olması çok önemli, buna dikkat etmekte yarar var. Tarifi normal patatesle de yapabilirsiniz fakat kumpirlik büyük boy patates çok daha iyi bir seçim olur. Böylece orijinal tadı yakalamış olursunuz.
Kurulamış olduğunuz patatesleri ortadan ikiye doğru dikkatlice kesin. Ardından mikrodalga fırında yüksek ayarda 10 dakika süresince pişirin.
Fırından aldığınız patateslerin pişip pişmediğini çatal saplayarak kontrol edin. Patatesler henüz pişmemişse biraz daha pişirebilirsiniz, piştiyse geniş bir tabağa alın. Soğumalarını beklemeyin, patatesler soğursa kaşar peyniri içinde erimez. Peynirin erimesi son derece önemli bir detay!
Sıra patateslerin iç kısmını bir kaseye aktarıp tuz, rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağıyla kıvamlı şekilde karıştırmaya geldi. Bu işlemi de titiz bir şekilde yaptıktan sonra artık istediğiniz yiyecekleri kumpiri süslemek için kullanabilirsiniz.
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