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Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir kumpir tarifine mi ihtiyacınız var? İşte karşınızda mikrodalgada hızlı kumpir tarifi!

04.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates ve türlü yiyeceklerin bir araya geldiği en güzel aperitif nedir sizce? Doğru bildiniz; kumpir! Bu harika yemeği hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta bulunuyor. Ayrıca kumpiri isterseniz mikrodalgada en hızlı şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylı tarifiyle mikrodalgada pişen kumpir...

Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir kumpir tarifine mi ihtiyacınız var? İşte karşınızda mikrodalgada hızlı kumpir tarifi!

Patatesin dahil olduğu her yemek çok seviliyor. Kumpir de bahsi geçen yemeklerden en fazla ilgi göreni. Bir anda canınız kumpir yemek istedi ama dışardan söylemek yerine kendiniz hazırlamak istiyorsunuz. O halde müjde! Mikrodalga fırınınız sayesinde kısa zaman içerisinde kendi kumpirinizi pişirebilirsiniz.

KUMPİR TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 tane kumpirlik büyük boy patates

  • 6 yemek kaşığı kadar Rus salatası

  • 4 tane kornişon turşu

  • 4 yemek kaşığı konserve mısır

  • Yarım yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Göz kararı mayonez, ketçap ve acı sos

  • Süslemek için dilediğiniz yiyecekler (sosis, zeytin, bezelye vb.)
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YAPILIŞI

  • Önce patatesleri bir güzel yıkayıp kurulayın. Çamurlarının tamamen gitmiş olması çok önemli, buna dikkat etmekte yarar var. Tarifi normal patatesle de yapabilirsiniz fakat kumpirlik büyük boy patates çok daha iyi bir seçim olur. Böylece orijinal tadı yakalamış olursunuz.

  • Kurulamış olduğunuz patatesleri ortadan ikiye doğru dikkatlice kesin. Ardından mikrodalga fırında yüksek ayarda 10 dakika süresince pişirin.

  • Fırından aldığınız patateslerin pişip pişmediğini çatal saplayarak kontrol edin. Patatesler henüz pişmemişse biraz daha pişirebilirsiniz, piştiyse geniş bir tabağa alın. Soğumalarını beklemeyin, patatesler soğursa kaşar peyniri içinde erimez. Peynirin erimesi son derece önemli bir detay!

  • Sıra patateslerin iç kısmını bir kaseye aktarıp tuz, rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağıyla kıvamlı şekilde karıştırmaya geldi. Bu işlemi de titiz bir şekilde yaptıktan sonra artık istediğiniz yiyecekleri kumpiri süslemek için kullanabilirsiniz.

  • Sosis, salam, sucuk, siyah zeytin, bezelye, yeşil zeytin, mantar, makarna, susam, Ezine peyniri, mor lahana, marul, soğan, sarımsak ve cheddar peyniri gibi birçok yiyecek kumpire kesinlikle çok yakışıyor. Seçim bu durumda tamamen sizin damak zevkinize kalıyor. Şimdiden herkese afiyet olsun!


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