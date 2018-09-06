Mila Kunis Kardashian’lara taş attı

Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.

Mila Kunis

1 / 18 Ağustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu.

2 / 18 Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.

3 / 18 Kunis, dergiye samimi açıklamalarda da bulundu.

4 / 18 That 70's Show adlı diziyle üne kavuşan Kunis'in hiçbir sosyal medya hesabı yok.

5 / 18 Güzel oyuncu, Facebook ve Instagram’ı kirlenmiş bir oyuna benzetti.

6 / 18 Kunis, “Bu platformların amacı, iletişim kurmaktı ama zamanla nefret ve öfke söylemleri ön plana çıktı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

7 / 18 “Kendimi ‘çember’den çıkmış gibi hissetmiyorum. Haberleri online takip ediyorum, hatta Kardashian Ailesi’nin üyelerinin kimlerle sevgili olduklarını bile biliyorum.”

8 / 18 35 yaşındaki Mila Kunis, meslektaşı Ashton Kutcher ile evli. Çiftin bir çocuğu var.

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