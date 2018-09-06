Mila Kunis Kardashian’lara taş attı

Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.
Mila Kunis
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Ağustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu.
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Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.
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Kunis, dergiye samimi açıklamalarda da bulundu.
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That 70's Show adlı diziyle üne kavuşan Kunis'in hiçbir sosyal medya hesabı yok.
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Güzel oyuncu, Facebook ve Instagram’ı kirlenmiş bir oyuna benzetti.
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Kunis, “Bu platformların amacı, iletişim kurmaktı ama zamanla nefret ve öfke söylemleri ön plana çıktı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Kendimi ‘çember’den çıkmış gibi hissetmiyorum. Haberleri online takip ediyorum, hatta Kardashian Ailesi’nin üyelerinin kimlerle sevgili olduklarını bile biliyorum.”
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35 yaşındaki Mila Kunis, meslektaşı Ashton Kutcher ile evli. Çiftin bir çocuğu var.
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