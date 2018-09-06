MAGAZİN

Mila Kunis Kardashian’lara taş attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Ağustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu.

Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.

Mila Kunis

1 / 18

Ağustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu.
2 / 18

Başarılı oyuncu Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi.
3 / 18

Kunis, dergiye samimi açıklamalarda da bulundu.
4 / 18

That 70's Show adlı diziyle üne kavuşan Kunis'in hiçbir sosyal medya hesabı yok.
5 / 18

Güzel oyuncu, Facebook ve Instagram’ı kirlenmiş bir oyuna benzetti.
6 / 18

Kunis, “Bu platformların amacı, iletişim kurmaktı ama zamanla nefret ve öfke söylemleri ön plana çıktı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
7 / 18

“Kendimi ‘çember’den çıkmış gibi hissetmiyorum. Haberleri online takip ediyorum, hatta Kardashian Ailesi’nin üyelerinin kimlerle sevgili olduklarını bile biliyorum.”
8 / 18

35 yaşındaki Mila Kunis, meslektaşı Ashton Kutcher ile evli. Çiftin bir çocuğu var.
9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mila kunis Kardashian

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'a 10 bin liralık tazminat davası

Cem Yılmaz'a 10 bin liralık tazminat davası

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

Yılmaz Morgül gözyaşlarına boğuldu

Yılmaz Morgül gözyaşlarına boğuldu

Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı

Uçakta kavga! Hande Yener'in oğlu tacizciyi yumrukladı

Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var

Pazartesi günü ameliyat olan Fulden Uras'tan haber var

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.