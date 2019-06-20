Milan'dan UEFA'ya başvuru: Bizi Avrupa Ligi'nden men edin

Serie A devi Milan, UEFA’nın “Kulüpler üç yıl içerisinde maksimum 30 milyon euro zarar edebilir” kuralını bozarak 3 yıl içerisinde yaklaşık 187 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.

Kulüp müdürü Ivan Gazidis, UEFA ile yaptıkları görüşmede bu sezon kendilerine herhangi bir transfer kısıtlaması yaptırımı uygulanmamasını, bunun yerine UEFA’dan men edilmelerini talep etti. Gazidis ayrıca AC Milan’ın bir yıl içerisinde alacağı tüm önlemleri 52 sayfalık rapor halinde yetkililer ile paylaştı.

MILAN'IN YERİNE TORINO GİDEBİLİR

AC Milan’ın başvurusunu değerlendirmeye alan UEFA, kısa bir süre içerisinde bu talebe cevap verecek ve UEFA’nın vereceği bu karar diğer kulüpler açısından da emsal olarak gösterilecek. Serie A’da 2018-2019 sezonunu 7. sırada bitiren Torino, AC Milan’ın UEFA’dan men edilmesi durumunda önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

