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Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi.

Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yılan bodrum havalimanı Milas

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