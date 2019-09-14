Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.
Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi.
Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.
(İHA)
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