Milas'ta 3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 5 mayıs'ta Yılmaz Alık yönetimindeki Bodrum-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrilmiş 2 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Otobüsünün devrilme anı da kara yolu kenarındaki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaza anında işletmenin avlusundaki vatandaşlar, otobüs devrildikten sonra panik halinde yaralılara yardıma koşarken, bazı yolcuların da otobüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görülüyor. (AA, DHA)
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