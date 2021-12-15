Milattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyor

Washington Eyalet Üniversitesi’nden görevlendirilen araştırmacılar, Chelba Tututi, Sakaro Sodo ve Soditi olmak üzereüç bölgedeki taşların tabanlarını yeniden inceledi. Taşlardan alınan kömür örnekleri incelemelerle birlikte tarihlendirildi. Her üç lokasyonda yaklaşık 10 bin anıt bulunuyor. Afrika’nın en yüksek megalitik stel yoğunluğunu barındıran Etiyopya’da Gedeo bölgesinde anıtların sayısı artıyor.Ekibin analizi, Sakaro Sodo sahasındaki anıtların muhtemelen MÖ 50 yıllarında dikildiği sonucuna vardı.

BAZILARININ MEZAR TAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sakaro Sodo'nun yaklaşık 48 km kuzeyindeki Tuto Fela'da ilk olarak anıtların örneklerine rastlanmıştı. Uzmanlar, bazı taşların mezar işaretleri olarak kullanıldığına, bazılarının ise liderliğin yeni nesle devrini anmış olabileceğine inanıyor.

Bölgede çalışmalarını yürüten Dr. Zena, Sakaro Sodo bölgesinin dünyada en az araştırma yapılan arkeolojik alanlarından biri olduğunu ifade etti. Araştırmacılar en eski stellerin inşa tarihini bin yıldan fazla geriye çekmenin yanı sıra, anıt inşaatçılarının yapılar için ham taş çıkardıkları ilk yer olarak belirlendiğini söyledi. Hem Chelba Tututi hem de Sakaro Sodo bölgesi, dünya mirası alanı olarak korumaya aday gösterildi.



