Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Milattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyor

Milattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyor

15.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya’da bulunan penis şeklindeki anıtlar yeniden araştırmacıların dikkatini çekti. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı anıtlara dair incelemelerini yapan araştırmacılar bu eserlerin milattan öncesinde dayandığını tespit etti. Arkeologlar, Etiyopya’daki 6 metre yüksekliğindeki monolitlerin 2.070 yıl önce yapıldığını söyledi.

Milattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyor

Washington Eyalet Üniversitesi’nden görevlendirilen araştırmacılar, Chelba Tututi, Sakaro Sodo ve Soditi olmak üzereüç bölgedeki taşların tabanlarını yeniden inceledi. Taşlardan alınan kömür örnekleri incelemelerle birlikte tarihlendirildi. Her üç lokasyonda yaklaşık 10 bin anıt bulunuyor. Afrika’nın en yüksek megalitik stel yoğunluğunu barındıran Etiyopya’da Gedeo bölgesinde anıtların sayısı artıyor.Ekibin analizi, Sakaro Sodo sahasındaki anıtların muhtemelen MÖ 50 yıllarında dikildiği sonucuna vardı.

BAZILARININ MEZAR TAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2

Sakaro Sodo'nun yaklaşık 48 km kuzeyindeki Tuto Fela'da ilk olarak anıtların örneklerine rastlanmıştı. Uzmanlar, bazı taşların mezar işaretleri olarak kullanıldığına, bazılarının ise liderliğin yeni nesle devrini anmış olabileceğine inanıyor.

Bölgede çalışmalarını yürüten Dr. Zena, Sakaro Sodo bölgesinin dünyada en az araştırma yapılan arkeolojik alanlarından biri olduğunu ifade etti. Araştırmacılar en eski stellerin inşa tarihini bin yıldan fazla geriye çekmenin yanı sıra, anıt inşaatçılarının yapılar için ham taş çıkardıkları ilk yer olarak belirlendiğini söyledi. Hem Chelba Tututi hem de Sakaro Sodo bölgesi, dünya mirası alanı olarak korumaya aday gösterildi.

Dara Antik Kenti'ni 1 milyon kişi ziyaret etti! Yerli ve yabancı turistle yoğun ilgi gösteriyorDara Antik Kenti'ni 1 milyon kişi ziyaret etti! Yerli ve yabancı turistle yoğun ilgi gösteriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Yoğun ilgi gösteriyorlar! Turistleri mest ettiYoğun ilgi gösteriyorlar! Turistleri mest etti
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Altın fiyatlarında kritik gün

Altın fiyatlarında kritik gün

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.