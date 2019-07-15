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Miley Cyrus: Hâlâ kadınlara ilgi duyuyorum

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ÜNLÜLER  | 15.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Yaklaşık sekiz ay önce oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen ünlü şarkıcı Miley Cyrus Elle dergisine şaşırtan açıklamalarda bulundu. Miley Cyrus yine cinsel tercihiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Miley Cyrus: Hâlâ kadınlara ilgi duyuyorum

Son zamanlarda yaptığı cinsel içerikli paylaşımları ve Mother’s Daughter şarkısının klibiyle gündemde olan Miley Cyrus, Elle dergisine yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Derginin ağustos sayısı için kamera karşısına geçen Cyrus, cinsel eğiliminden bahsetti.

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Yaklaşık 8 ay önce oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus “Hâlâ kadınlara ilgi duyuyorum” dedi ve panseksüel yani cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan biri olduğunu açıkladı.

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“Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı" diyen şarkıcı şunları söyledi: "Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum. En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum."


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