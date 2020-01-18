Miley Cyrus’tan eski eşine küvette misilleme: Ne kaybettiğine dön bir bak

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus ile eski eşi oyuncu Liam Hemsworth arasındaki çekişme sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle plajda samimi bir şekilde görüntülenen Hemsworth’e misilleme Cyrus’tan geldi.

Bir süredir şarkıcı Cody Simpson’la birlikte olan 27 yaşındaki Cyrus, sevgilisine küvette poz verdi. Simpson sevgilisinin fotoğrafının Instagram hesabından paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları bunu Cyrus’un Hemsworth’e mesaj gönderdiği şeklinde yorumladı.

Birçok kullanıcı Cyrus’un pozu üzerine “Liam’a neler kaybettiğini göstermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Cyrus ve Hemsworth bir dargın bir barışık evliliklerine ağustos ayında son vermişti.

Ünlü şarkıcı ekim ayından bu yana Simpson’la birliktelik yaşıyor.

