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Miley Cyrus üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

14.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hannah Montana dizisiyle büyük çıkış yakalayan Miley Cyrus çıkardığı şarkılar, cesur açıklamaları ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Miley Cyrus üstsüz poz verdi. Ünlü ismin yatak pozuna adeta beğeni yağdı.

Miley Cyrus üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Amerikalı yıldız Miley Cyrus başarılı projeleri ve iddialı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Cyrus üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı.

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30 yaşındaki ünlü isim paylaşımına “Şu anda yalnızsın ve bundan nefret ediyorum” notunu düştü.

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Miley Cyrus’un fotoğraflarını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ve ünlü isim Serel Yereli de yer aldı.

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Cüretkar hareketleriyle müzik piyasasında öne çıkan Cyrus’ın yatak pozları 2 milyonu aşkın beğeni aldı.

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Instagram’da 207 milyon takipçisi olan ünlü isim Hemsworth 'The Last Song' filmi setinde tanışmıştı ve 10 yıl birlikte olmuştu.

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23 Aralık 2018’de gizli bir törenle evlenen ikili 8 ay evliliğin ardından ise ayrılmıştı. Cyrus, Hemsworth'ün cinsel ilişki yaşadığı ilk erkek olduğunu açıklamıştı.

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