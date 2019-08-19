Miley Cyrus ve Liam Hemsworth ayrılığında olay iddia!

Şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, yedi aylık evliliğin ardından yollarını ayırma kararı almıştı. Cyrus tarafı ayrılığın faturasını Liam'a keserken, Liam Hemsworth'ün ailesi ve arkadaşları suçu Miley'ye atıyor.

İddialara göre Liam Hemsworth'ün bir arkadaşı, Avustralyalı aktörün "artık aşağılanmaktan bıktığını" söyledi. Liam'a yakın kaynak, evlenir evlenmez Miley Cyrus'ın "eski kötü alışkanlıklarına döndüğünü" belirtti.

26 yaşındaki Miley Cyrus, partiden partiden koşarak geçmişteki gibi düzensiz bir hayat sürüyor. Önceki gün The Sun gazetesinde çıkan habere göre, Liam'ın ailesi de ünlü oyuncudan Miley ile olan tüm bağını koparmasını ve ilişkisini tamamen kesmesini istiyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AİLESİ GERGİN

Çiftin ayrılmış olması ama boşanmak için resmi bir adım atmaması, 29 yaşındaki aktörün ailesini endişelendiriyor.

The Hunger Games filminin 29 yaşındaki yıldızı, Instagram'dan da kısa bir açıklama yayınlamış ve "Miley ile ayrılık kararı aldık, ona sağlık ve mutluluk diliyorum" diye yazmıştı.

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve verdiği bir röportajda hala kadınlara da ilgi duyguğunu söyleyen Cyrus, önceki gün İtalya Como’da 30 yaşındaki blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.



