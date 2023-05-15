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Miley Cyrus yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

14.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yıldız Miley Cyrus başarılı projeleri ve iddialı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Cyrus üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı.

Miley Cyrus yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Hannah Montana dizisiyle büyük çıkış yakalayan Miley Cyrus çıkardığı şarkılar, cesur açıklamaları ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Miley Cyrus üstsüz poz verdi. Ünlü ismin yatak pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı.

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30 yaşındaki ünlü isim paylaşımına “Şu anda yalnızsın ve bundan nefret ediyorum” notunu düştü.

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Miley Cyrus’un fotoğraflarını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ve ünlü isim Serel Yereli de yer aldı.

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Cüretkar hareketleriyle müzik piyasasında öne çıkan Cyrus’ın yatak pozları 2 milyonu aşkın beğeni aldı.

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Instagram’da 207 milyon takipçisi olan ünlü isim Hemsworth 'The Last Song' filmi setinde tanışmıştı ve 10 yıl birlikte olmuştu.

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23 Aralık 2018’de gizli bir törenle evlenen ikili 8 ay evliliğin ardından ise ayrılmıştı. Cyrus, Hemsworth'ün cinsel ilişki yaşadığı ilk erkek olduğunu açıklamıştı.

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