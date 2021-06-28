Milföy hamurundan patatesli börek tarifi nasıl yapılır? Patatesli börek içi nasıl hazırlanır?

Patatesli börek en çok sevilen börek çeşitleri arasında yer alır. Patatesli börek tarifinde hamuru en yorucu kısımdır. Patetesli börek hamuru ile uğraşmak istemeyenler için milföy kurtarıcı rol üstlenebilir. Milföy hamurundan patatesli börek tarifinde üzerinde durulması gereken nokta ise patatesli börek içi hazırlamaktır. Bunun için ihtiyacınız olanlarsa her zaman elinizin altında bulunan malzemelerdir. İşte milföy hamurundan patatesli börek tarifinin püf noktaları...

MİLFÖY HAMURUNDAN PATATESLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Maydonoz,

Yumurta

2 diş sarımsak,

Tuz,

Karabiber,

Soğan,

Zeytinyağı,

Patates,

Biraz süt,

Milföy

Yapılışı:

Önce soğanlar ince ince doğranır.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı dökülür.

Yağ ısındığı zaman soğanlar içine eklenir, pişirilmeye başlanır.

Soğanlar pişerken kabukları soyulmuş sarımsak ezilip tencerenin içerisine atılır.

İsteğe bağlı olarak sonradan çıkartılabilir.

Maydanozlar saplarından ayrılır ve ince ince kıyılır.

Doğranmış patatesin içerisine eklenir.

Üzerlerine tuz, karabiber eklenir, süt dökülür.

Pişen soğanlar da ilave edilir. Böylelikle börek harcı oluşturabiliriz.

Tepsinin tabanı ve kenarları iyice yağlanır.

Milföy hamurunun tek katı ortadan ikiye bölünür.

Bir parçanın içerisine hazırlanan harç yerleştirilir.

Ardından istenen şekilde kenarları kapatılır.

Hamurun üzerine sürmek için yumurtanın akı ve sarısı birbirine karıştırılır, üzerine biraz su eklenir.

Ardından bu karışım hamurun üzerine sürülür.

Susam serpiştirerek süslenir.

Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.

PATATESLİ BÖREK KALORİSİ VE BESİN DEĞERLERİ

Patatesli börek tarifi, tadı ile vazgeçilmez mutfak lezzetleri arasında yer alır. Ancak hamurişi olduğundan kalori miktarı yüksektir. Bu nedenle patatesli börek tarifi yapılırken porsiyona dikkat etmek fazla yenmesinin önüne geçmeyi sağlayabilir. Peki patatesli börek kalorisi ne kadardır? İşte merak edenler için patatesli börek kalorisi ve besin değerleri...

Patatesli börek yüksek kalori değerlerine sahip olan bir besindir. 100 gramı 272 kalori olan patatesli böreğin 200 gramlık 1 porsiyonu 544 kaloriye denk gelir.

100 gram patatesli börek için besin değerleri şu şekildedir:

Kalori 272 kcal

Karbonhidrat 35.8 g

Lif 2.6 g

Protein 5.7 g

Yağ 11.6 g

Kolesterol 16.0 mg

A Vitamini 14.1 IU

C Vitamini 4.3 mg

Potasyum 263.4 mg

Kalsiyum 31.6 mg

Demir 1.1 mg



