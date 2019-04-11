Milföy Lahmacun

12 adet milföy hamuru
250 gram kıyma
1 adet soğan
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı kapya biber
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı su
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Kıyma hariç tüm malzemeleri mutfak robotundan iyice geçirin.
Kıyma ile karıştırarak lahmacun harcınızı hazırlayın.
Milföyleri hafif unlu tezgahta incecik açın. Çatalın ucuyla hamuru delin. Bir kase yardımıyla milföyleri fındık lahmacun boyutunda kesin.
Hamurların üzerine kıymalı harçtan koyun ve yaydırın.
200 derece önceden ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.
Afiyet Olsun