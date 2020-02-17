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Milla Jovovich: Sadece göğüslerimi sütle doldurup...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Üçüncü kez kız bebek sahibi olan ünlü model ve oyuncu Milla Jovovich doğumun ardından yaşadıklarını Instagram sayfasından duyurdu.

Milla Jovovich: Sadece göğüslerimi sütle doldurup...

44 yaşında tekrar anne olma mutluluğunu yaşayan Milla Jovovich en küçük bebeğinin iki haftalık olduğunun müjdesini verdi. Paul W.S. Anderson ile olan evliliğinden Osian adını verdiği kızını dünyaya getiren ünlü oyuncu paylaşımına "Osian bugün iki haftalık oldu" diyerek başladı.

Güzel oyuncu, kızını dünyaya getirdiği günden bu yana pijamalarını hiç çıkarmadığını belirterek "İnsanlar bana ne yaptığımı soruyorlar. Tam kapasite süt üretmeye çalışıyorum" diye yazdı. Milla Jovovich, bütün enerjisini, kızını beslemeye odakladığını belirtti.

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Bir takipçisinin "Sıkıcı iş toplantılarından iyidir" yorumuna da "Gerçekten en iyisi. Birlikte uyuyakalmanın ve birbirine sarılmanın eşi benzeri yok. Sadece göğüslerimi sütle doldurup onu beslemek için uyanıyorum" diye yanıt verdi.

Oyuncu Milla Jovovich ve eşi Paul W. S. Anderson üçüncü bebeklerine de kavuştu. 44 yaşındaki Jovovich önceki gün üçüncü kez anne oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu da Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Milla Jovovich, Milla Jovovich bebek,

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