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  4. Milletvekili Fendoğlu: Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz

Milletvekili Fendoğlu: Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz

MALATYA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz.” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Gazete ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret etti.Beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte gazetecilerin iki sivil toplum kuruluşunu ayrı ayrı ziyaret eden Milletvekili Mehmet Fendoğlu, buralarda yaptığı konuşmalarda, basının önemine temas etti.Basının vatandaş ile idareciler arasında köprü görevi yaptığına dikkat çeken Fendoğlu, basını her zaman önemsediklerini vurguladı.Malatya Gazeteciler Cemiyeti(MGC) Başkanı Vahap Güner, “Malatya Devlet Hastanesi yanına bir süreden beri Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi yapılacağı konuşuluyor.

Milletvekili Fendoğlu: Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Gazete ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte gazetecilerin iki sivil toplum kuruluşunu ayrı ayrı ziyaret eden Milletvekili Mehmet Fendoğlu, buralarda yaptığı konuşmalarda, basının önemine temas etti.
Basının vatandaş ile idareciler arasında köprü görevi yaptığına dikkat çeken Fendoğlu, basını her zaman önemsediklerini vurguladı.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti(MGC) Başkanı Vahap Güner, “Malatya Devlet Hastanesi yanına bir süreden beri Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi yapılacağı konuşuluyor. Bu bir çeşit hapishanedir. Şehir merkezinde olması son derece tehlikelidir. Bunu bir yatırım olarak görmüyoruz. Şeker Lojmanlarının bulunduğu alan Sivas Kültür ve Tabiat Kurulunca tescil edilmişti, ancak bu karar bozulmuştur. Görünen ve duyulan o dur ki Şeker Lojmanlarının bulunduğu alana Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Ankara’da bulunan bir Şirket tarafından yeniden gündeme getirilmektedir. Bu konuda kararlı olduğunuzu biliyoruz, buna fırsat verilmemesini bekliyoruz” dedi.
Malatya Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin yapılacağı iddialarına tepki gösteren Fendoğlu, “Buraya böyle bir hastane yapılamaz, önceden engel olduk, yine engel oluruz” ifadelerini kullandı.
Fendoğlu, “Geçmiş yıllarda Psikiyatri Hastanesinin Şeker arazisine kurulacağını haber alınca tavrımızı ortaya koymuştuk. Bu günde aynı şekilde kararlıyız, Malatya’ya, hele hele Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz. Hemen harekete geçerek Sağlık Bakanımızdan bilgi isteyeceğim ve gerekiyorsa da yeniden Meclise getiririm. Bir çeşit Hapishane olan Psikiyatri Hastanesi şehrin göbeğine asla kurulamaz. Daha uygun yer bulunmalıdır. Kaldı ki Malatya’nın böyle bir talebi de yoktur. Proje de yeri yoktur, dayatmalarla bu iş yapılamaz. Tüm arkadaşlarımız bu işe karşıdır.” diye konuştu.
Malatya Basınının sorunları bilen ve kendilerine yol gösteren kurumlar olduklarını gördüklerini dile getiren Fendoğlu, “Malatya’da iki Cemiyetimiz var. Rekabet her zaman işi güzelleştirir. Basın ben de dahil doğru bildiği her şeyi eleştirmelidir, ben bundan memnuniyet duyarım. Bizler yarın gideriz yine sizleri okuyacağız, sizler devam edeceksiniz. O nedenle bizler Malatya basınımızı ve tüm kurumlarını önemsiyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Cemiyetimiz yöneticilerine de bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ile Gazete ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, mesleki sorunları dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu: Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz

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