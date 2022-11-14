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  4. Milletvekilinin ofisinin girişine bir paket dışkı bıraktı! Polisler her yerde onu arıyor

Milletvekilinin ofisinin girişine bir paket dışkı bıraktı! Polisler her yerde onu arıyor

14.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu ayın başlarında, kimliği belirsiz bir kişi, İngiliz bir siyasetçi ve 2019 genel seçimlerinden beri Muhafazakâr Parti milletvekili olan Siobhan Kathleen Baillie'nin ofisinin dışına bir kutu dışkı bıraktı. Üzerinde milletvekilinin adının yazılı olduğu bu kutuyu bırakan kişi şimdi polisler tarafından aranıyor.

Milletvekilinin ofisinin girişine bir paket dışkı bıraktı! Polisler her yerde onu arıyor

Siobhan Kathleen Baillie'nin ofisinin dışına bırakılan kutuyu bırakan kişinin bir kadın olduğunu belirlenirken, kutunun içinde 'Eğer kendi pisliğini sen temizlemeyeceksen, ben niye yapayım?' yazılı bir mesaj bulunduğu bildirildi.

DESTEK İSTEDİLER

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Polisler şimdi, güvenlik görüntülerinde kadının kimliğini belirlemek ve onunla görüşebilmek için çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini de yayınlayarak kadının kimliğini tespit edebilen herkesi iletişime geçmeye çağırdılar.

BAILLIE AÇIKLAMA YAPTI

Baillie, olayın ardından yaptığı açıklamada "Ofisimiz şehrin ortasında. Onun yerine bir çocuk alsaydı ne olurdu? Kendimi ve personelimi korkutmaya çalışmaktan başka neyi başarmayı umdukları hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç kimse bu şeyleri iş yerinin dışında bulmayı hak etmiyor. Son yıllarda birçok milletvekilinin öldürüldüğünü de düşünürsek, bu tür garip veya kötü davranışları görmezden gelemeyiz." diye konuştu.

''SIFIR TOLERANSIM VAR''

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Milletvekili, bu tür davranışların 'demokrasiye zarar vereceğini' ve gelecekte insanları potansiyel olarak kamu görevinden uzaklaştırabileceğini de ekledi. Baillie, "Bu tür davranışlara sıfır toleransım var. Yerel halkın büyük çoğunluğunun da aynı şekilde iğreneceğini biliyorum." dedi.

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İngiltere dışkı

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