Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten olaylar

Türk milleti olarak Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana milli duygularımızı en üst noktada yaşamayı sürdürüyoruz. Sizler için bu duyguların tüm millet olarak Nirvaya’ya ulaştığı olayları listeledik.
2002 yılında Türkiye Güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl düzenlenen Miss World Dünya Güzellik yarışmasında tacı takmayı başardı. Güzellik kraliçemiz ülkesini dünya standartlarına taşımayı başararak estetik algısını bir hayli yükseltti.
Eurovision bir dönem adeta memleket meselesi haline gelmişti. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla gelen birinciliği tüm Türkiye’ye derin bir oh çektirtti.
Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320 kg, 339 kg ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bu anları tüm Türkiye televizyonlarının başından nefeslerini tutarak takip etti.
Hangi takımı tutarsanız tutun Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı anlara duygulanmışsınızdır. 17 Mayıs 2000’de Danimarka’nın Kopenhang şehrinde oynanan final maçında İngiliz devi Arsenal’ı penlatı atışları sonucunda mağlup eden Galatasaray Türk milletinin medarı iftarı olmayı başardı.
2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası’nı futbolu takip eden etmeyen herkes yakından izledi. Okullarda, spor salonlarında dev ekranlar kuruldu. Mili takım oyuncularının saç stilleri gençlerin favorisi haline geldi. O günleri kim unutabilir ki?
12 Dev Adam lakabıyla tanınan A Milli Basketbol takımı 2010 yılından düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda final maçında ABD’ye yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Şampiyonluğun kıl payı kaçtığı maç Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı.
Dünya şampiyonasında final koşan Süreyya Ayhan, 2002 yılında bayanlar 1500 metrede Avrupa şampiyonluğu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye’nin atletizm sporundaki en büyük başarılarından birine imza atan Süreyya Ayhan’ın Türkiye’yi mutlu etmeyi başardı.
Fenerbahçe Basketbol takımı THY Eurologue finalinde Yunanistan devi Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek Avrupa basketbolunun en büyük kupasını müzesine götürmeyi başardı. Fenerbahçe’nin başarısı taraflı tarafsız bir çok kesim tarafından coşkuyla karşılandı.
Moleküler biyolog Aziz Sancar, hasar gören DNA’ların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerini haritalandıran çalışmasıyla 2015 yılında Nobel Ödülü’ne layık görüldü.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takım ‘3 çmeber 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti. Bu şampiyonluk Türkiye’nin bu dalda elde ettiği ilk başarı oldu.
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