Mynet Trend

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Mesleki ve teknik eğitimde yeni dönem

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sisteminin kurulduğunu, konuya ilişkin yönergeyi de yayımladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Mesleki ve teknik eğitimde yeni dönem

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkta mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurguladı. Sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret eden Selçuk, artık işbirliklerinde sektörün hem eğitim hem de yönetim süreçlerinde daha aktif katkı sunabildiğini ifade etti.

MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz."

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ YAYIMLANDI

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini de yayımladıklarını belirterek "Böylece MEB olarak, mesleki ve teknik eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk." dedi.

Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek." (AA)

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu GalatasaraylıBurhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı
İstanbul'da inanılmaz hırsızlık! Kola ile motosiklet çaldılarİstanbul'da inanılmaz hırsızlık! Kola ile motosiklet çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziya selçuk meb Milli eğitim Bakanlığı kalite güvence sistemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

İstanbul'da inanılmaz hırsızlık! Kola ile motosiklet çaldılar

İstanbul'da inanılmaz hırsızlık! Kola ile motosiklet çaldılar

Mayıs ayında Sakarya'da kar!

Mayıs ayında beyaza büründü!

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (Gece saatleri için yağmur uyarısı)

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Eski kimlikle artık Gürcistan'a gidilemeyecek!

Eski kimlikle artık Gürcistan'a gidilemeyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.