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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Müzeyyen Senar ve Cem Karaca paylaşımı

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HABER  | 09.02.2019 04:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Müzeyyen Senar ve Cem Karaca ile ilgili paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Müzeyyen Senar ve Cem Karaca paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Müzeyyen Senar ve Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümünü unutmadı. Bakan Selçuk resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"OLSA OLSA, ÖZLEMİŞİZDİR"

Bakan Selçuk paylaşımında, "Benzemez Kimse Sana” dediğimizde Müzeyyen Senar, “Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur” dediğimizde Cem Karaca alıyorsa hayalimizde mikrofonu eline; kimse diyemez ki bugün onların ölüm yıldönümleridir. Olsa olsa, özlemişizdir..." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:


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ziya selçuk milli eğitim bakanı cem karaca müzeyyen senar

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