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Milli futbolculardan galibiyet yorumu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.03.2019 23:53 | Son Güncelleme

EURO 2020 Grup elemelerinde Moldova'yı 4-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'de Deniz Türüç, Hasan Ali Kaldırım ve Cenk Tosun maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Milli futbolculardan galibiyet yorumu

Moldova karşısında 2 asist yapan ve başarılı bir performans gösteren Deniz Türüç, ''Tüm takım arkadaşlarıma, Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ne yapıp, edip, bu maçı iyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Fransa ve İzlanda maçını da Allah'ın izniyle geçtikten sonra hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında da konuşan Deniz, ''Gençlerle tecrübeliler arasında iyi uyum sağlanıyor, Şenol hocayı anlatmaya gerek yok, bunları en iyi yapmayı bilen biri. Bana şans verdiği için de ona çok teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

HASAN ALİ KALDIRIM: BÖYLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Maçta ilk golünü atan Hasan Ali Kaldırım ise "Grupta ikide iki yapmanın önemini vurgulayan Hasan Ali, "Güzel bir akşam oldu, güzel bir hafta geçirdik. 2'de 2 yaparak başladık. Kolay bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum, böyle başlamak önemliydi. Şenol hocamızın milli takımın başına geçmesiyle bu kadar kısa sürede 6 puanla çıkmak başarı. Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, burada oynamak ilk defa bana nasip oldu. Çok güzel bir atmosfer. İnşallah onlar da kısa sürede Süper Lig'e döner, bu taraftar bunu hak ediyor" diye konuştu.

CENK TOSUN: GRUPTA FAVORİ FRANSA

Cenk Tosun da "2 maçı gol yemeden bitirmemiz bizim için çok güzel oldu. 6 puan almamız bizim için iyi bir başlangıç. Hazirandaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular" ifadelerini kullandı.

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