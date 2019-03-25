Milli futbolculardan galibiyet yorumu

Moldova karşısında 2 asist yapan ve başarılı bir performans gösteren Deniz Türüç, ''Tüm takım arkadaşlarıma, Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ne yapıp, edip, bu maçı iyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Fransa ve İzlanda maçını da Allah'ın izniyle geçtikten sonra hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında da konuşan Deniz, ''Gençlerle tecrübeliler arasında iyi uyum sağlanıyor, Şenol hocayı anlatmaya gerek yok, bunları en iyi yapmayı bilen biri. Bana şans verdiği için de ona çok teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

HASAN ALİ KALDIRIM: BÖYLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Maçta ilk golünü atan Hasan Ali Kaldırım ise "Grupta ikide iki yapmanın önemini vurgulayan Hasan Ali, "Güzel bir akşam oldu, güzel bir hafta geçirdik. 2'de 2 yaparak başladık. Kolay bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum, böyle başlamak önemliydi. Şenol hocamızın milli takımın başına geçmesiyle bu kadar kısa sürede 6 puanla çıkmak başarı. Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, burada oynamak ilk defa bana nasip oldu. Çok güzel bir atmosfer. İnşallah onlar da kısa sürede Süper Lig'e döner, bu taraftar bunu hak ediyor" diye konuştu.