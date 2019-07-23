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Milli parklara ziyaretçi akını

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 23.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını bu yılın ocak-haziran döneminde 23 milyon 69 bin 569 kişi ziyaret etti.

Milli parklara ziyaretçi akını
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 44 milli park ve 243 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 112 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları, kış, ilkbahar ve yaz ayının bir kısmını kapsayan yılın ilk 6 aylık döneminde ziyaretçi akınına uğradı.

Milli parklar ve tabiat parkları, ocak ve şubat aylarında kış turizminin sunduğu imkanlarla misafirlerini en iyi şekilde ağırlarken, mart, nisan ve mayıs aylarında tabiatın uyanışını seyretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

YÜZDE 83 ARTTI

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Geçen yılın ilk 6 ayında 12 milyon 613 bin 497 olan bu alanları ziyaret eden kişi sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 83 artarak 23 milyon 69 bin 569 oldu.

BURÇ TABİAT PARKI ZİRVEDE

Korunan alanlar içinde Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı, söz konusu dönemde en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayılarında ikinci sırada bulunan milli park, bu yıl 6 ayda 3 milyon 629 bin 325 ziyaretçiyle birinciliğe yükseldi.

Ankara'daki Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülüğü ise Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Milli Parkı aldı. Ocak-haziran döneminde Uludağ Milli Parkı'nı 1 milyon 949 bin kişi ziyaret etti.

Bu milli parkı, 1 milyon 145 bin ziyaretçisiyle Aydın Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve 1 milyon 121 bin kişiyle Muğla Marmaris Milli Parkı takip etti.

Aylık bazda bakıldığında ise en çok ziyaretçi, ocak ve martta Kocaeli'deki Uzuntarla Tabiat Parkı'nı, şubat ve nisanda Uludağ Milli Parkı'nı, mayısta Soğuksu Milli Parkı'nı, haziranda Burç Tabiat Parkı'nı gezdi.

Gelişen teknoloji ve artan cep telefonu kullanımıyla birlikte milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktaların ziyaretçi sayısının yükselmesinde "Milli Parklar Mobil Uygulaması"nın da büyük payı bulunuyor. Korunan alanları ceplere taşıyan Milli Parklar Mobil Uygulaması ile bu noktalar hakkında bilgi almak ve ziyaret etmek daha kolay hale geliyor.

Milli Parklar Mobil Uygulaması'ndaki fotoğraf galerileri sayesinde, ziyaret edilecek milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi yerler hakkında önceden izlenim edinilebiliyor. Uygulamayla korunan alanların hava durumu, giriş ücreti, rota bilgisi ve park durumu gibi detaylara ulaşılabiliyor.

Ayrıca ziyaretçiler, Milli Parklar Mobil Uygulaması içindeki haber, duyuru, anket modüllerinden güncel bilgi ve haberlere de erişebiliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
milli parklar ziyaretçi akını

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