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Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı...

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası macerası beklenenden çok daha kısa sürdü. Ay-yıldızlılar turnuvaya golsüz şekilde veda ederken, sahadaki performans kadar saha dışındaki imkanlar da yeniden konuşulmaya başladı.

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı...

A Milli Takım’ın Dünya Kupası'nda aldığı sonuçların ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi. Futbolculara sağlanan imkanlar, primler ve daha önce gündeme gelen villa vaadi hatırlatıldı, birçok kullanıcı konuyu Filenin Sultanları'na getirdi.

GOLSÜZ VEDA SONRASI TEPKİ YAĞDI

Dünya Kupası’na büyük beklentilerle giden A Milli Futbol Takımı grupta istediği sonuçları alamadı. Turnuvadan gol sevinci yaşayamadan ayrılan millilere sosyal medyada yorum yağdı. Sonuçların ardından yalnızca teknik performans değil, milli takım için oluşturulan hazırlık koşulları da gündeme taşındı.

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 1

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VİLLA VAADİ YENİDEN AKILLARA GELDİ

Tepkilerin büyümesiyle daha önce gündem olan “villa” konusu da yeniden hatırlandı. Futbolculara turnuva başarısı halinde Bodrum’da villa verileceğine yönelik açıklamalar bu kez alınan sonuçların ardından farklı bir gözle yorumlandı.

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Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, futbolun Türkiye’de her zaman büyük ilgi, büyük bütçe ve büyük beklentiyle takip edildiği vurgulandı. Ancak kullanıcılar, bu büyüklüğün sahaya her zaman aynı ölçüde yansımadığını belirterek eleştirilerini dile getirdi.

FİLENİN SULTANLARI'YLA KARŞILAŞTIRILDI

Gündeme gelen en dikkat çekici karşılaştırmalardan biri ise A Milli Kadın Voleybol Takımı üzerinden yapıldı. Son yıllarda Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları’nın başarıları yeniden hatırlatıldı.

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 2

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve uluslararası turnuvalarda gelen istikrarlı sonuçlar, voleybolun Türkiye adına en parlak branşlardan biri haline gelmesini sağlamıştı. Buna rağmen voleybolcuların geçmişte uzun yolculuklara ekonomi sınıfında gönderilmesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 3

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 4

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 5

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 6

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 7

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 8

Milli Takım’ın vedası sonrası eski defterler açıldı: Futbolculara villa, "Filenin Sultanları"na ekonomi sınıfı... 9

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Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları dünya kupası milli takım
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