Milli takımda sakatlanarak taraftarı korkutmuştu! Galatasaray Osimhen için harekete geçti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle herkesi korkuturken Sarı-Kırmızılılar golcü isim için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti.

ÖZEL UÇAK YOLLANDI

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen'i İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak yolladı.

Osimhen'in yarın (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, direkt olarak sağlık kontrolüne girecek.

"TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yıldız isim için "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz." demişti.

