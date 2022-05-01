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Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi! "Tablo gibisin"

01.05.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performansıyla son zamanların yükselişte olan oyuncusu Hande Baladın sosyal medyada da geniş takipçi kitlesine sahip. Başarılı oyuncu zaman zaman pozlarıyla gündem oluyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi! "Tablo gibisin"

24 yaşındaki voleybol oyuncusu Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak başladı. Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Baladın son zamanların popüler oyuncularından biri oldu. Sosyal medyada da aktif olan isim, pozuyla adından söz ettirdi.

HANDE BALADIN MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Hande Baladın son zamanlarda kariyeriyle adından sık sık söz ettiren bir isim oldu.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

Ödüllü oyuncu Baladın geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Baladın, mini şortuyla poz verdi.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

Takipçileri ise o poza sessiz kalmadı. "Tablo gibisin", "Bu ne güzellik" gibi yorum yaptı.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

Hande Baladın sadece kariyeriyle değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

1997 Kütahya doğumlu Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısında yetişti.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014'ten itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve yeniden Eczacıbaşı'na döndü.

Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi!

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