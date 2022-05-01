Milli voleybolcu Hande Baladın mini şortuyla poz verdi! "Tablo gibisin"

24 yaşındaki voleybol oyuncusu Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak başladı. Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Baladın son zamanların popüler oyuncularından biri oldu. Sosyal medyada da aktif olan isim, pozuyla adından söz ettirdi.

HANDE BALADIN MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Hande Baladın son zamanlarda kariyeriyle adından sık sık söz ettiren bir isim oldu.

Ödüllü oyuncu Baladın geçtiğimiz aylarda bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Baladın, mini şortuyla poz verdi.

Takipçileri ise o poza sessiz kalmadı. "Tablo gibisin", "Bu ne güzellik" gibi yorum yaptı.

Hande Baladın sadece kariyeriyle değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

1997 Kütahya doğumlu Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısında yetişti.

1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014'ten itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve yeniden Eczacıbaşı'na döndü.





