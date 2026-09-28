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WhatsApp, Android uygulamasını yeniden tasarlıyor: İşte görüntüleri!

WhatsApp, Android uygulamasını yeniden tasarlama sürecinde. Yeniden tasarım şu anda uygulamanın gezinme çubuğuna odaklanıyor. Çubuk hem yeni bir görünüme hem de içinde yeni bir öğeye kavuşuyor.

WhatsApp, Android uygulamasını yeniden tasarlıyor: İşte görüntüleri!
Enes Çırtlık

Yeni bir rapora göre WhatsApp, Android uygulamasının gezinme çubuğunu yeniden tasarlıyor. Daha oval ve saydam hale gelen çubuğa Meta AI'ın da ekleneceği görülüyor.

YENİDEN TASARLANAN WHATSAPP'TAN GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan görüntü, geliştirmenin şu anki ham halini gösteriyor. Meta AI düğmesi iki farklı yerde göründüğü için bunun yeniden tasarımın son hali olmadığı kesin.

WhatsApp, Android uygulamasını yeniden tasarlıyor: İşte görüntüleri! 1
*Görsel kaynağı: WABetaInfo

Yine de bu görüntüler, Meta AI'ın gezinme çubuğunun bir parçası olacağını ve artık Yeni Mesaj düğmesinin üzerindeki yüzen bir düğmeye sıkıştırılmayacağını gösteriyor gibi. Bunun dışında gezinme çubuğu daha oval ve daha saydam hale geliyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz: iOS'taki çubuğa daha çok benziyor (ancak saydamlıkta o kadar ileri gitmiyor).

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Yeni tasarımın elbette bir de koyu mod versiyonu olacak. Bu çok erken aşamadaki yeni tasarım, Android için WhatsApp beta 2.26.38.10 sürümünde fark edildi. Sürüm, uygulamanın beta programına katılan kullanıcılara sunuldu. Yeni tasarımın genel kullanıma hazır hale gelmesi için geliştirmenin daha haftalarca sürmesi mümkün.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp android Meta AI
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