Milli yas nedeniyle konseri iptal edilen Zeynep Bastık isyan etti! “Anlayamıyorum”

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasının ardından Türkiye'de milli yas ilan edildi. Milli yas nedeni ile iptal edilen konserler arasında Zeynep Bastık'ın 20 Ekim'deki konseri de yer aldı.

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından sık sık söz ettiren Zeynep Bastık sosyal medya hesabından kararı paylaştı ve sitemde bulundu.

"Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var" diyen Bastık açıklamasında "Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey konserlerin, tiyatro oyunlarının, tüm sanat aktivitelerinin yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımız, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var" cümlelerine yer verdi.

Bastık "Bir karar alındıysa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması, mesleğini icra edememesi demek; bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum..." dedi.





