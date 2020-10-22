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Milli yüzücü Emre Sakçı'nın altın madalya gururu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı, gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Milli yüzücü Emre Sakçı'nın altın madalya gururu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci olan 23 yaşındaki milli sporcu Emre Sakçı, hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Altın madalya kazandığı ve bu kategoride tarihin en iyi 9. derecesini yaptığı yarışta olimpiyat ile dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktığını anımsatan Emre, "Ben 25.74'lük bir derece ile birinci oldum. Adam Peaty ise 26.06 ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Türkiye'de birçok sporcu onu örnek alırdı. Burada onun geçilebileceğini göstermek bana nasip oldu. Adam Peaty'yi geçmek gurur verici bir şey. Kendisi yarıştan sonra mesaj atarak beni tebrik etti. Çok keyifli bir yarış olduğunu iletti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ASIL HEDEFİM OLİMPİYATLARDA BAŞARILI OLMAK"

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek Emre, asıl hedefinin orada başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Macaristan'daki başarıyı 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na da taşımak istediğini anlatan Emre, şunları kaydetti:

"Sayısız Türkiye birinciliğim ve rekorum var. Aynı zamanda dünya gençler rekoru sahibiyim. Onun dışında dünya beşinciliğim ve Avrupa ikinciliğim var. Ama asıl hedefim olimpiyatlarda başarılı olmak. Buradaki başarım olimpiyatlara giden yolda güzel bir mihenk taşı oldu. İnşallah buradaki performansımızın çok daha iyisini olimpiyatlara taşıyacağız. Her sporcunun olduğu gibi benimde en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. İnşallah o madalyayı da ülkemize getireceğiz."

Emre ayrıca, çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirterek, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

OKTAY: BÜTÜN ARA HEDEFLERİ BAŞARIYLA GEÇTİK

Milli sporcunun antrenör Türker Oktay, Emre Sakçı ile yaklaşık 12 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, hedefinin her zaman olimpiyatlarda başarı yakalayacak sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

En büyük avantajının Emre'nin ailesi ile aynı şeyleri düşünmeleri olduğunu vurgulayan Oktay, "Emre ile tanıştığımızda henüz 11 yaşındaydı. Ailesi de Emre hakkında aynı şeyleri hedeflediklerini ifade edince, yolumuz birleşmişti. O günden bugüne bir yol haritası çizdik. Bugüne kadar koyduğumuz bütün ara hedefleri başarıyla geçtik. Olimpiyat barajını geçmiş bulunmaktayız. Şu an dünyanın en büyük organizasyonundayız. Bu organizasyon bizim için olimpiyatlar öncesi bir basamak. Çünkü burada dünyanın en iyi sporcularıyla yarışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Emre'nin gelişiminin gayet iyi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu seviyeye gelmiş, olimpiyat barajını geçmiş bir sporcunun potansiyeli çok iyi demektir. Çok iyi olmasa zaten buralara gelemez. Ancak potansiyelini hala tam yansıtabilmiş değil. Çünkü Emre hala büyüyor. Bu sadece boy olarak algılanmasın. Emre, hem fizik hem de beyin olarak büyümeye devam ediyor. Psikolojik gelişimi sürüyor. İleriki yıllarda Emre'nin daha keyifli yarışlarını izleyeceğiz."

EMRE'NİN BAŞARILARI

Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Lig'nin erkekler 50 metre kurbağalama yarışında olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bırakarak 25.74'lük derecesiyle birinci olmuş, erkekler 100 metre kurbağalamada ise 56.62'lik derecesiyle üçüncü sırayı almıştı.

Milli yüzücü, 2015 yılında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 26.67'lik derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama branşında dünya gençler rekoru kıran ilk ve tek Türk sporcu olmuştu.

Emre, 2018 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya beşinciliği elde etmişti. Üzerine koyarak giden 23 yaşındaki milli yüzücü, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda Türkiye'nin madalya hasretini 19 yıl sonra dindirerek, 50 metre kurbağalamada ikinci sırayı almıştı.

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