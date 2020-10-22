Milli yüzücü Emre Sakçı'nın altın madalya gururu

Altın madalya kazandığı ve bu kategoride tarihin en iyi 9. derecesini yaptığı yarışta olimpiyat ile dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktığını anımsatan Emre, "Ben 25.74'lük bir derece ile birinci oldum. Adam Peaty ise 26.06 ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Türkiye'de birçok sporcu onu örnek alırdı. Burada onun geçilebileceğini göstermek bana nasip oldu. Adam Peaty'yi geçmek gurur verici bir şey. Kendisi yarıştan sonra mesaj atarak beni tebrik etti. Çok keyifli bir yarış olduğunu iletti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Sayısız Türkiye birinciliğim ve rekorum var. Aynı zamanda dünya gençler rekoru sahibiyim. Onun dışında dünya beşinciliğim ve Avrupa ikinciliğim var. Ama asıl hedefim olimpiyatlarda başarılı olmak. Buradaki başarım olimpiyatlara giden yolda güzel bir mihenk taşı oldu. İnşallah buradaki performansımızın çok daha iyisini olimpiyatlara taşıyacağız. Her sporcunun olduğu gibi benimde en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. İnşallah o madalyayı da ülkemize getireceğiz."

Emre ayrıca, çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirterek, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

OKTAY: BÜTÜN ARA HEDEFLERİ BAŞARIYLA GEÇTİK

Milli sporcunun antrenör Türker Oktay, Emre Sakçı ile yaklaşık 12 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, hedefinin her zaman olimpiyatlarda başarı yakalayacak sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

En büyük avantajının Emre'nin ailesi ile aynı şeyleri düşünmeleri olduğunu vurgulayan Oktay, "Emre ile tanıştığımızda henüz 11 yaşındaydı. Ailesi de Emre hakkında aynı şeyleri hedeflediklerini ifade edince, yolumuz birleşmişti. O günden bugüne bir yol haritası çizdik. Bugüne kadar koyduğumuz bütün ara hedefleri başarıyla geçtik. Olimpiyat barajını geçmiş bulunmaktayız. Şu an dünyanın en büyük organizasyonundayız. Bu organizasyon bizim için olimpiyatlar öncesi bir basamak. Çünkü burada dünyanın en iyi sporcularıyla yarışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.