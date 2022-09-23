Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Stormi adında bir çocuk annesi 25 yaşındaki Kylie Jenner'ın Instagram'da 369 milyon takipçisi bulunuyor. En çok takipçisi bulunan model, iddialı pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Jenner'ın o pozuna 6 milyonu aşkın beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı iç çamaşırlı pozuyla 9.2 milyon beğeni almıştı.

"HİÇ DURMADAN AĞLADIM"

Kylie Jenner günümüzün en ünlü isimlerinin başında geliyor.

Model ve iş insanı olan Jenner ile rapçi Travis Scott, geçtiğimiz şubat ayında oğullarını kucaklarına aldı.

Doğum sonrası depresyonla uğraştığını belirten Kylie Jenner, "Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım." demişti.



