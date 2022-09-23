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  4. Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

23.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, kurduğu kozmetik markasıyla en genç milyarderlerden biri oldu. İş dünyasında önemli isimler arasında olan Jenner, dünyada en çok takip edilen kadın ünlülerin de başında yer alıyor. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Stormi adında bir çocuk annesi 25 yaşındaki Kylie Jenner'ın Instagram'da 369 milyon takipçisi bulunuyor. En çok takipçisi bulunan model, iddialı pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

3Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Jenner'ın o pozuna 6 milyonu aşkın beğeni geldi.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı iç çamaşırlı pozuyla 9.2 milyon beğeni almıştı.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

"HİÇ DURMADAN AĞLADIM"

Kylie Jenner günümüzün en ünlü isimlerinin başında geliyor.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Model ve iş insanı olan Jenner ile rapçi Travis Scott, geçtiğimiz şubat ayında oğullarını kucaklarına aldı.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Doğum sonrası depresyonla uğraştığını belirten Kylie Jenner, "Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım." demişti.

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı

Milyarder Kylie Jenner derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Milyonlarca beğeni aldı


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